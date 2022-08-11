https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيسة-سنغافورة-تستقبل-وزير-خارجية-قطر-1066279620.html
رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر
رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر
عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مباحثات ثنائية مع رئيس سنغافورة حليمة يعقوب، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:13+0000
2022-08-11T07:13+0000
2022-08-11T07:13+0000
العالم
أخبار قطر اليوم
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وقال وزير الخارجية القطري إنه نقل رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، إلى رئيسة سنغافورة، التي استقبلته اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأعربت رئيسة سنغافورة عن تمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار، موجهة رسالة إلى أمير قطر.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.كما جرت مناقشة استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة إلى أهم قضايا الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20190820/قطر-للبترول-توقع-اتفاق-توريد-مكثفات-مع-إكسون-في-سنغافورة-1042680898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار قطر اليوم
رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر
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عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مباحثات ثنائية مع رئيس سنغافورة حليمة يعقوب، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال وزير الخارجية القطري إنه نقل رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، إلى رئيسة سنغافورة، التي استقبلته اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأعربت رئيسة سنغافورة عن تمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار، موجهة رسالة إلى أمير قطر.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي
بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.
كما جرت مناقشة استعدادات دولة قطر
لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة إلى أهم قضايا الشرق الأوسط.