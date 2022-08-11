عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيسة-سنغافورة-تستقبل-وزير-خارجية-قطر-1066279620.html
رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر
رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر
عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مباحثات ثنائية مع رئيس سنغافورة حليمة يعقوب، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:13+0000
2022-08-11T07:13+0000
العالم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5436fb3ee246e4c4338536ce07c74bae.jpg
وقال وزير الخارجية القطري إنه نقل رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، إلى رئيسة سنغافورة، التي استقبلته اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأعربت رئيسة سنغافورة عن تمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار، موجهة رسالة إلى أمير قطر.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.كما جرت مناقشة استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة إلى أهم قضايا الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20190820/قطر-للبترول-توقع-اتفاق-توريد-مكثفات-مع-إكسون-في-سنغافورة-1042680898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28202eeba7f080a0f387b659f51ee017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار قطر اليوم

رئيسة سنغافورة تستقبل وزير خارجية قطر

07:13 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مباحثات ثنائية مع رئيس سنغافورة حليمة يعقوب، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال وزير الخارجية القطري إنه نقل رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، إلى رئيسة سنغافورة، التي استقبلته اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2019
"قطر للبترول" توقع اتفاق توريد مكثفات مع إكسون في سنغافورة
20 أغسطس 2019, 09:22 GMT
وأعربت رئيسة سنغافورة عن تمنياتها لدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار، موجهة رسالة إلى أمير قطر.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية.
كما جرت مناقشة استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة إلى أهم قضايا الشرق الأوسط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала