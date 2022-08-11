https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-إدارة-مقاطعة-زابوروجيه-مستعدون-لاستقبال-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1066309369.html
رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه: مستعدون لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه: مستعدون لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن المقاطعة مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من زيارة محتملة إلى محطة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:27+0000
2022-08-11T16:27+0000
2022-08-11T16:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باليتسكي، في حديث لقناة "روسيا-24": "نحن على استعداد تام لاستقبال (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، ومستعدون لاستقبال (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لاستقبال كل من يصل اليوم وضمان سلامته".وفي وقت سابق، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن التحضير لبعثة خبراء إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتي ينوي قيادتها شخصيًا.وكان مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، شدد على أنه يتعين على الجانب الأوكراني أن يوقف على الفور قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم 11 أغسطس/ آب، وذلك على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.وتقع محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية المحطة لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/غوتيريش-يدعو-إلى-إنشاء-نطاق-مني-حول-مفاعل-زابوروجيه-النووي-1066294773.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه: مستعدون لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن المقاطعة مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من زيارة محتملة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضمان سلامتهم.
وقال باليتسكي، في حديث لقناة "روسيا-24": "نحن على استعداد تام لاستقبال (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، ومستعدون لاستقبال (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لاستقبال كل من يصل اليوم وضمان سلامته".
وأكد أنه "بالطبع لا يمكننا ضمان الأمن مما يمكن أن تفعله أوكرانيا، لأن القصف هو عمل لا يمكن التنبؤ به عمليًا من جانب أوكرانيا، ولكن من وجهة نظر ضمان الأمن - المركبات المدرعة، ضمان الوصول إلى المحطة، وإعداد كل المستندات الضرورية، التي تُظهر القذائف التي استهدفتنا، سيكون من السهل جدًا تحديد أي قذائف، وصولاً إلى الأرقام... بالطبع، سنقدمها".
وفي وقت سابق، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن التحضير لبعثة خبراء إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتي ينوي قيادتها شخصيًا.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، شدد على أنه يتعين على الجانب الأوكراني أن يوقف على الفور قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم 11 أغسطس/ آب، وذلك على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما أفاد للصحفيين مصدر من مكتب التمثيل الروسي لدى الأمم المتحدة.
وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.
وتقع محطة زابوروجيه
النووية تحت حماية الجيش الروسي؛ وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي تولى حماية المحطة لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.