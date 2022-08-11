https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-بوركينا-فاسو-المعزول-يتوجه-إلى-الإمارات-لتلقي-العناية-الطبية-1066301916.html
رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية
رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية
أفادت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الخميس، بأن رئيس بوركينا فاسو السابق، روش مارك كريستيان كابوري، سيتوجه اليوم، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:50+0000
2022-08-11T13:50+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن "رئيس بوركينا فاسو السابق، الذي يعاني حاليًا من بعض المشاكل الصحية، سيتوجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج".وتابعت، أن "السلطات المحلية قامت بتسهيل سفر الرئيس السابق (الذي تمت الإطاحة به في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي)".وأشارت الوكالة إلى أن "الرئيس السابق سيتوجه إلى دبي عبر أبيدجان".وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو الإفراج بشكل كامل عن الرئيس السابق روش مارك كابوري، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 24يناير الماضي.وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 يناير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/مئات-المواطنين-في-بوركينا-فاسو-يحتشدون-بالعاصمة-تأييدا-لعزل-الرئيس-روش-كابوريه-1057145998.html
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رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية
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أفادت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الخميس، بأن رئيس بوركينا فاسو السابق، روش مارك كريستيان كابوري، سيتوجه اليوم، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة للحصول على رعاية طبية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن "رئيس بوركينا فاسو السابق، الذي يعاني حاليًا من بعض المشاكل الصحية، سيتوجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج".
وتابعت، أن "السلطات المحلية قامت بتسهيل سفر الرئيس السابق (الذي تمت الإطاحة به في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي)".
وأشارت الوكالة إلى أن "الرئيس السابق سيتوجه إلى دبي عبر أبيدجان".
وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو الإفراج بشكل كامل عن الرئيس السابق روش مارك كابوري، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 24يناير الماضي.
وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 يناير الماضي.