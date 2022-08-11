عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-بوركينا-فاسو-المعزول-يتوجه-إلى-الإمارات-لتلقي-العناية-الطبية-1066301916.html
رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية
رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية
أفادت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الخميس، بأن رئيس بوركينا فاسو السابق، روش مارك كريستيان كابوري، سيتوجه اليوم، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:50+0000
2022-08-11T13:50+0000
بوركينا فاسو
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064587138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27dd0a33b38450853c63b4104ba922a6.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن "رئيس بوركينا فاسو السابق، الذي يعاني حاليًا من بعض المشاكل الصحية، سيتوجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج".وتابعت، أن "السلطات المحلية قامت بتسهيل سفر الرئيس السابق (الذي تمت الإطاحة به في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي)".وأشارت الوكالة إلى أن "الرئيس السابق سيتوجه إلى دبي عبر أبيدجان".وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو الإفراج بشكل كامل عن الرئيس السابق روش مارك كابوري، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 24يناير الماضي.وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 يناير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/مئات-المواطنين-في-بوركينا-فاسو-يحتشدون-بالعاصمة-تأييدا-لعزل-الرئيس-روش-كابوريه-1057145998.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064587138_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_209ecb2198b86eaf02415a7b4abc2469.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس بوركينا فاسو المعزول يتوجه إلى الإمارات لتلقي العناية الطبية

13:50 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAرئيس بوركينا فاسو السابق روش مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو السابق روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الخميس، بأن رئيس بوركينا فاسو السابق، روش مارك كريستيان كابوري، سيتوجه اليوم، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة للحصول على رعاية طبية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن "رئيس بوركينا فاسو السابق، الذي يعاني حاليًا من بعض المشاكل الصحية، سيتوجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج".
وتابعت، أن "السلطات المحلية قامت بتسهيل سفر الرئيس السابق (الذي تمت الإطاحة به في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي)".
وأشارت الوكالة إلى أن "الرئيس السابق سيتوجه إلى دبي عبر أبيدجان".
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
مئات المواطنين في بوركينا فاسو يحتشدون بالعاصمة تأييدا لعزل الرئيس روش كابوريه
25 يناير, 14:13 GMT
وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو الإفراج بشكل كامل عن الرئيس السابق روش مارك كابوري، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 24يناير الماضي.
وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 يناير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала