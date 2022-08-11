https://arabic.sputniknews.com/20220811/رجال-إطفاء-من-جميع-أنحاء-أوروبا-يصلون-إلى-فرنسا-لمكافحة-حريق-ضخم-1066304736.html
رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا يصلون إلى فرنسا لمكافحة حريق ضخم
رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا يصلون إلى فرنسا لمكافحة حريق ضخم
وصل رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا إلى فرنسا، اليوم الخميس، لمكافحة حريق غابات هائل يستعر لليوم الثالث جنوب غربي البلاد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:51+0000
2022-08-11T14:51+0000
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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية تهب لإنقاذ فرنسا، بحسب "رويترز".وأضاف أن طائرتي إطفاء يونانيتين إضافة إلى طائرتين سويديتين و64 رجل إطفاء من ألمانيا و146 رجلا آخر من بولندا ومزيدا من رجال الإطفاء من النمسا ورومانيا سيصلون إلى البلاد.وأكد ماكرون أنه تم حشد أكثر من 10 آلاف رجل إطفاء ورجل حماية مدنية من جميع أنحاء فرنسا لإخماد النيران.وكانت السلطات المحلية في بوردو قد أعلنت أمس الأربعاء، أن 6 آلاف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بعدما دمر حريق أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضي.وتواجه فرنسا موسم حرائق سيء للغاية حيث تشهد البلاد حاليا موجة حر أخرى، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.يشار إلى أن حرائق الغابات غطت أكثر من 47 ألف هكتار من الأراضي الفرنسية خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق مستويات جفاف توصف بأنها تاريخية.وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، احترق أكثر من 57 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ30 ألف هكتار في 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/إجلاء-3-آلاف-شخص-في-جنوب-فرنسا-بسبب-الحرائق-1066228481.html
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا يصلون إلى فرنسا لمكافحة حريق ضخم
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وصل رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا إلى فرنسا، اليوم الخميس، لمكافحة حريق غابات هائل يستعر لليوم الثالث جنوب غربي البلاد.
وقال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية تهب لإنقاذ فرنسا، بحسب "رويترز".
وأضاف أن طائرتي إطفاء يونانيتين إضافة إلى طائرتين سويديتين و64 رجل إطفاء من ألمانيا و146 رجلا آخر من بولندا ومزيدا من رجال الإطفاء من النمسا ورومانيا سيصلون إلى البلاد.
وأكد ماكرون
أنه تم حشد أكثر من 10 آلاف رجل إطفاء ورجل حماية مدنية من جميع أنحاء فرنسا لإخماد النيران.
وكانت السلطات المحلية في بوردو قد أعلنت أمس الأربعاء، أن 6 آلاف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بعدما دمر حريق أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضي.
وتواجه فرنسا موسم حرائق سيء للغاية حيث تشهد البلاد حاليا موجة حر أخرى، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.
يشار إلى أن حرائق الغابات غطت أكثر من 47 ألف هكتار من الأراضي الفرنسية خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق مستويات جفاف
توصف بأنها تاريخية.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، احترق أكثر من 57 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ30 ألف هكتار في 2021.