https://arabic.sputniknews.com/20220811/روس-أوبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-ومعدات-من-50-دولة-في-آرميا-2022-1066295291.html
"روس أوبورون إكسبورت" تعرض أسلحة ومعدات من 50 دولة في "آرميا-2022"
"روس أوبورون إكسبورت" تعرض أسلحة ومعدات من 50 دولة في "آرميا-2022"
ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الخميس، أنها ستقدم أكثر من 200 سلاح حديث لوفود من 50 دولة في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:05+0000
2022-08-11T12:05+0000
2022-08-11T12:10+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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سيقام المعرض في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/آب في كوبينكا بالقرب من موسكو.وقال المدير التنفيذي للشركة، ألكسندر ميخييف، إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" ستستضيف أكثر من 70 وفداً من 50 دولة من مناطق مختلفة من العالم خلال المنتدى العسكري التقني الدولي الثامن "آرميا-2022"، وسيقدم معرضها أكثر من 200 عينة من المنتجات الروسية الحديثة الموجهة للتصدير.ووفقا له، يتوقع المصدر الروسي الخاص توقيع عدد من العقود والاتفاقيات المهمة مع العملاء الأجانب والمصنعين الروس على هامش المنتدى.وأضاف: "في عام 2022، ولأول مرة، ستتركز أكثر العينات الواعدة في منطقة العرض لروس أوبورون إكسبورت- في معرض ثابت متخصص بالقرب من جناح الشركة. سيتمكن المشاركون وضيوف المنتدى من التعرف على دبابة تي-14 "أرماتا"، والدبابة البرمائية الخفيفة سبروت-سي دي إم1، ومركبة المشاة بعجلات كي-17 "بوميرانغ"، بالإضافة إلى نظام الصواريخ تور-إيه2 والطائرة المسيرة إر بي-504بي-إيه "سيلوك".بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة من العملاء والزوار اهتمامًا كبيرًا بالطائرات المسيرة "أورلان-30" الجديدة المعروضة في "آرميا-2022، وكذلك ذخيرة "كوب-إيه".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, آرميا 2022
"روس أوبورون إكسبورت" تعرض أسلحة ومعدات من 50 دولة في "آرميا-2022"
12:05 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الخميس، أنها ستقدم أكثر من 200 سلاح حديث لوفود من 50 دولة في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022".
سيقام المعرض في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/آب في كوبينكا بالقرب من موسكو.
وقال المدير التنفيذي للشركة، ألكسندر ميخييف، إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" ستستضيف أكثر من 70 وفداً من 50 دولة من مناطق مختلفة من العالم خلال المنتدى العسكري التقني الدولي الثامن "آرميا-2022"، وسيقدم معرضها أكثر من 200 عينة من المنتجات الروسية الحديثة الموجهة للتصدير.
ووفقا له، يتوقع المصدر الروسي الخاص توقيع عدد من العقود والاتفاقيات المهمة مع العملاء الأجانب والمصنعين الروس على هامش المنتدى.
وأضاف: "في عام 2022، ولأول مرة، ستتركز أكثر العينات الواعدة في منطقة العرض لروس أوبورون إكسبورت- في معرض ثابت متخصص بالقرب من جناح الشركة. سيتمكن المشاركون وضيوف المنتدى من التعرف على دبابة تي-14 "أرماتا"، والدبابة البرمائية الخفيفة سبروت-سي دي إم1، ومركبة المشاة بعجلات كي-17 "بوميرانغ"، بالإضافة إلى نظام الصواريخ تور-إيه2 والطائرة المسيرة إر بي-504بي-إيه "سيلوك".
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة من العملاء والزوار اهتمامًا كبيرًا بالطائرات المسيرة "أورلان-30" الجديدة المعروضة في "آرميا-2022، وكذلك ذخيرة "كوب-إيه".