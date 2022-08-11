https://arabic.sputniknews.com/20220811/زيلينسكي-يدعو-لفرض-عزلة-تكنولوجية-على-روسيا-1066297810.html
زيلينسكي يدعو لفرض "عزلة تكنولوجية" على روسيا
زيلينسكي يدعو لفرض "عزلة تكنولوجية" على روسيا
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عزلة تكنولوجية على روسيا من خلال الحد تماما من توريد قطع الغيار المستوردة اللازمة للمجمع الصناعي العسكري الروسي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:54+0000
2022-08-11T12:54+0000
2022-08-11T13:13+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
آرميا 2022
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وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر للمانحين من حلفاء أوكرانيا من دول أوروبا الشمالية: "قضية تصدير المكونات والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. يجب إيقاف هذا التدفق للمساعدة الفنية تماما. يجب أن تكون هناك آلية فعالة للتحكم في أي عمليات تسليم إلى روسيا حتى لا تفوت أي تفاصيل يمكن استخدامها للقصف".يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, آرميا 2022
زيلينسكي يدعو لفرض "عزلة تكنولوجية" على روسيا
12:54 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عزلة تكنولوجية على روسيا من خلال الحد تماما من توريد قطع الغيار المستوردة اللازمة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر للمانحين من حلفاء أوكرانيا من دول أوروبا الشمالية: "قضية تصدير المكونات والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. يجب إيقاف هذا التدفق للمساعدة
الفنية تماما. يجب أن تكون هناك آلية فعالة للتحكم في أي عمليات تسليم إلى روسيا حتى لا تفوت أي تفاصيل يمكن استخدامها للقصف".
ووفقا له، لولا الأجزاء المستوردة من الإلكترونيات والبصريات والعديد من الأجزاء الأجنبية الأخرى التي تُستخدم في صنع الصواريخ والطائرات دون طيار ومعدات الاتصالات والعربات المدرعة، لما كان لروسيا جيش جاهز للقتال في الظروف الحديثة.
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.