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سلاح الدقة العالية الجوي... ضرب أهداف محددة على بعد آلاف الكيلومترات
سلاح الدقة العالية الجوي... ضرب أهداف محددة على بعد آلاف الكيلومترات
تمكّنت أسلحة الدقة العالية للطائرات من تدمير أهداف محددة على بعد آلاف الكيلومترات مع المحافظة على سلامة الطائرات وطواقمها. صرح بذلك الجنرال يوري بالويفسكي،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:45+0000
2022-08-11T07:45+0000
سلاح روسيا
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جاء في مقدمة كتاب بالويفسكي "نموذج الحرب الجديد" إن من مميزات سلاح الدقة العالية الجوي عدم التأثر بالتشويش وتنوع أساليب استخدامه والتحكم فيه، حيث يمكنه أن يوجه نفسه بنفسه أو يتم توجيهه إلى الهدف اللازم تدميره حسب توجيهات الطيار. ويتيح سلاح الدقة العالية للطائرة الفرصة لتوجيه الضربات الصاروخية المكثفة من بعد كبير.ويشهد سلاح الدقة العالية الجوي تطورا كبيرا يعود مرده إلى تزويده بالذكاء الاصطناعي.وأكد أن سلاح الدقة العالية يمكّن الطائرة من توجيه الضربات إلى أهداف محددة تبعد عن الطائرة عشرات أو مئات أو آلاف الكيلومترات، أي أن الطائرة تطلق صواريخها دون دخول مجال عمل وسائط الدفاع الجوي المضادة متوسطة وبعيدة المدى.
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سلاح روسيا

سلاح الدقة العالية الجوي... ضرب أهداف محددة على بعد آلاف الكيلومترات

07:45 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Валентин Капустин / الذهاب إلى بنك الصورتثبيت الصاروخ تحت جناح الطائرة
تثبيت الصاروخ تحت جناح الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Валентин Капустин
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تمكّنت أسلحة الدقة العالية للطائرات من تدمير أهداف محددة على بعد آلاف الكيلومترات مع المحافظة على سلامة الطائرات وطواقمها. صرح بذلك الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008.
جاء في مقدمة كتاب بالويفسكي "نموذج الحرب الجديد" إن من مميزات سلاح الدقة العالية الجوي عدم التأثر بالتشويش وتنوع أساليب استخدامه والتحكم فيه، حيث يمكنه أن يوجه نفسه بنفسه أو يتم توجيهه إلى الهدف اللازم تدميره حسب توجيهات الطيار. ويتيح سلاح الدقة العالية للطائرة الفرصة لتوجيه الضربات الصاروخية المكثفة من بعد كبير.
ويشهد سلاح الدقة العالية الجوي تطورا كبيرا يعود مرده إلى تزويده بالذكاء الاصطناعي.
وأكد أن سلاح الدقة العالية يمكّن الطائرة من توجيه الضربات إلى أهداف محددة تبعد عن الطائرة عشرات أو مئات أو آلاف الكيلومترات، أي أن الطائرة تطلق صواريخها دون دخول مجال عمل وسائط الدفاع الجوي المضادة متوسطة وبعيدة المدى.
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