https://arabic.sputniknews.com/20220811/سيئول-ترد-على-اتهامات-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-وتهديداتها-لها-بـالدمار-1066305412.html
سيئول ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهديداتها لها بـ"الدمار"
سيئول ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهديداتها لها بـ"الدمار"
ردت سيئول، اليوم الخميس، على إعلان شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأنها ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس "كورونا" المستجد في... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:17+0000
2022-08-11T15:17+0000
2022-08-11T15:17+0000
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وأعربت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء مزاعم جارتها الشمالية بأن تفشي مرض (كوفيد-19) نشأ من الجنوب، وتهديداتها بخطوة انتقامية غير محددة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وصرح مسؤول بالوزارة للصحفيين، والذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن حكومة سيئول "تعرب عن أسفها الشديد إزاء تصريحات كوريا الشمالية الوقحة والتهديدية القائمة على مزاعم متكررة لا أساس لها فيما يتعلق بتدفق فيروس "كورونا"، وذلك في الاجتماع الوطني لمراجعة إجراءات مكافحة الوباء".وكانت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلت عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قولها "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة بـ(كوفيد-19) داخل أراضيها في 12 مايو/ أيار الماضي، بعد أن قالت إنها خالية من فيروس "كورونا" المستجد لأكثر من عامين.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/بعد-التهديد-بسحق-كوريا-الجنوبية-من-الأقوى-عسكريا-في-2022-سيئول-أم-بيونغ-يانغ-1066290855.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, فيروس كورونا
سيئول ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهديداتها لها بـ"الدمار"
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ردت سيئول، اليوم الخميس، على إعلان شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأنها ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس "كورونا" المستجد في بلادها.
وأعربت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء مزاعم جارتها الشمالية بأن تفشي مرض (كوفيد-19) نشأ من الجنوب، وتهديداتها بخطوة انتقامية غير محددة، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وصرح مسؤول بالوزارة للصحفيين، والذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن حكومة سيئول "تعرب عن أسفها الشديد إزاء تصريحات كوريا الشمالية الوقحة والتهديدية القائمة على مزاعم متكررة لا أساس لها فيما يتعلق بتدفق فيروس "كورونا"، وذلك في الاجتماع الوطني لمراجعة إجراءات مكافحة الوباء".
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها تحافظ على موقف استعداد "حازم" وتستعد ضد "الاحتمالات المختلفة".
وكانت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلت عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قولها "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية
".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة بـ(كوفيد-19) داخل أراضيها في 12 مايو/ أيار الماضي، بعد أن قالت إنها خالية من فيروس "كورونا" المستجد لأكثر من عامين.