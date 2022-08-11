https://arabic.sputniknews.com/20220811/سيمنز-تتكبد-خسائر-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1066302925.html
"سيمنز" تتكبد خسائر لأول مرة منذ 12 عاما
"سيمنز" تتكبد خسائر لأول مرة منذ 12 عاما
أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم الخميس، عن إيرادات أعلى من المتوقع للربع المالي الثالث، وفي الوقت نفسه، بسبب عمليات الإلغاء في أعمال "سيمنز إنرجي" (Siemens... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:02+0000
2022-08-11T14:02+0000
2022-08-11T14:02+0000
اقتصاد
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أعلن مزود البرمجيات الصناعية وصانع القطارات عن نمو في الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 11% لتصل إلى 17.87 مليار يورو. وتجاوز المؤشر التوقعات التي جمعتها الشركة نفسها عند مستوى 17.47 مليار يورو، بحسب ما نقل موقع "بلومبرغ".وبسبب ذلك، اضطرت شركة "سيمنز" إلى خفض توقعات أرباحها السنوية للسهم من 8.70 إلى 9.10 يورو، إلى 5.33-5.73 يورو. وتمتلك شركة "سيمنز" حصة 35% في شركة تصنيع التوربينات ومشغل مزرعة الرياح. و قال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الطلب لا يزال قوياً على الرغم من التأثير السلبي للعقوبات ضد روسيا، والتضخم المرتفع والتأثير المستمر للوباء، مضيفا: "نحن نسعى وراء مجموعة متنوعة من الفرص في سوق لا يزال الطلب فيه قويًا". كما تأثرت نتائج الشركة بمبلغ 442 مليون يورو في الإنفاق بسبب قرار الخروج من السوق الروسية بعد إطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقالت الشركة إنها لا تزال تتجنب الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/شركة-سيمنز-تعد-جميع-الوثائق-لنقل-التوربين-إلى-روسيا-1065999195.html
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اقتصاد
"سيمنز" تتكبد خسائر لأول مرة منذ 12 عاما
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أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم الخميس، عن إيرادات أعلى من المتوقع للربع المالي الثالث، وفي الوقت نفسه، بسبب عمليات الإلغاء في أعمال "سيمنز إنرجي" (Siemens Energy)، تكبدت مجموعة الصناعة والتكنولوجيا الألمانية خسائر لأول مرة منذ ما يقرب من 12 عامًا.
أعلن مزود البرمجيات الصناعية وصانع القطارات عن نمو في الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 11% لتصل إلى 17.87 مليار يورو.
وتجاوز المؤشر التوقعات التي جمعتها الشركة نفسها عند مستوى 17.47 مليار يورو، بحسب ما نقل
موقع "بلومبرغ".
في الوقت نفسه، تكبدت شركة "سيمنز" خسارة صافية قدرها 1.66 مليار يورو بعد مصاريف غير نقدية لشطب قيمة حصتها في شركة "سيمنز إنرجي". هذه هي الخسارة الفصلية الأولى للشركة منذ الربع الرابع من عام 2010.
وبسبب ذلك، اضطرت شركة "سيمنز" إلى خفض توقعات أرباحها السنوية للسهم من 8.70 إلى 9.10 يورو، إلى 5.33-5.73 يورو.
وتمتلك شركة "سيمنز" حصة 35% في شركة تصنيع التوربينات ومشغل مزرعة الرياح.
و قال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الطلب لا يزال قوياً على الرغم من التأثير السلبي للعقوبات ضد روسيا، والتضخم المرتفع والتأثير المستمر للوباء، مضيفا: "نحن نسعى وراء مجموعة متنوعة من الفرص في سوق لا يزال الطلب فيه قويًا".
كما تأثرت نتائج الشركة بمبلغ 442 مليون يورو في الإنفاق بسبب قرار الخروج من السوق الروسية بعد إطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وارتفعت قيمة طلبيات الشركة الألمانية للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران بنسبة 7% إلى 22.07 مليار يورو، بينما كانت التوقعات 19.82 مليار يورو. في الربع السابق، ارتفعت تكلفة الطلبات بنسبة 32%. وارتفعت أرباح الأعمال الصناعية لشركة "سيمنز" بنسبة 27% لتصل إلى 2.88 مليار يورو، أي أقل من المقدر بـ 3.02 مليار يورو.
وقالت الشركة إنها لا تزال تتجنب الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد.