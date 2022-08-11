https://arabic.sputniknews.com/20220811/شركة-تونسية-تستأنف-رحلاتها-من-موسكو-إلى-المنستير-في-تونس-1066282138.html
شركة تونسية تستأنف رحلاتها من موسكو إلى المنستير في تونس
شركة تونسية تستأنف رحلاتها من موسكو إلى المنستير في تونس
تستأنف شركة الطيران التونسية "نوفيل اير" برنامج رحلاتها من مطار فنوكوفو في موسكو إلى المنستير في تونس اعتبارا من 19 أغسطس/ آب، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:38+0000
2022-08-11T08:38+0000
2022-08-11T08:38+0000
روسيا
أخبار تونس اليوم
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وجاء في البيان "ابتداء من 19 أغسطس، تستأنف شركة الطيران التونسية "نوفيل اير" رحلاتها من مطار فنوكوفو الدولي إلى المنستير المركز التاريخي والثقافي والسياحي للجمهورية التونسية". يعتقد المطار أن هذا المسار لديه إمكانات جيدة للتطور، حيث إنه أحد أشهر المنتجعات التونسية بين السياح الروس. وستعمل الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع، يومي الأربعاء والسبت. هذا وتعتبر شركة "نوفيل اير" شريك اامطار منذ 2017، وتغطي طائرات هذه الشركة حوالي 30 دولة في العالم ويتكون أسطولها من 10 طائرات من نوع A320-200.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تونس اليوم
شركة تونسية تستأنف رحلاتها من موسكو إلى المنستير في تونس
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تستأنف شركة الطيران التونسية "نوفيل اير" برنامج رحلاتها من مطار فنوكوفو في موسكو إلى المنستير في تونس اعتبارا من 19 أغسطس/ آب، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية للمطار.
وجاء في البيان
"ابتداء من 19 أغسطس، تستأنف شركة الطيران التونسية "نوفيل اير" رحلاتها من مطار فنوكوفو الدولي إلى المنستير المركز التاريخي والثقافي والسياحي للجمهورية التونسية".
يعتقد المطار أن هذا المسار لديه إمكانات جيدة للتطور
، حيث إنه أحد أشهر المنتجعات التونسية بين السياح الروس. وستعمل الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع، يومي الأربعاء والسبت.
في أيام الأربعاء، الوصول إلى موسكو - الساعة 4.05 بتوقيت موسكو، رحلة العودة من مطار فنوكوفو - الساعة 5.05 بتوقيت موسكو، يوم السبت عند الوصول إلى موسكو - الساعة 1.15 بتوقيت موسكو، رحلة العودة - الساعة 2.15 بتوقيت موسكو.
هذا وتعتبر شركة "نوفيل اير" شريك اامطار منذ 2017، وتغطي طائرات هذه الشركة حوالي 30 دولة في العالم ويتكون أسطولها من 10 طائرات من نوع A320-200.