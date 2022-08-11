https://arabic.sputniknews.com/20220811/شقيقة-كيم-جونغ-أون-تهدد-كوريا-الجنوبية-بـالدمار-حال-حاولت-تفشي-كورونا-في-بلادها-1066276489.html
شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية بـ"الدمار" حال حاولت تفشي كورونا في بلادها
شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية بـ"الدمار" حال حاولت تفشي كورونا في بلادها
أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أنها ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T01:35+0000
2022-08-11T01:35+0000
2022-08-11T01:35+0000
فيروس كورونا
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن كيم يو جونغ، قولها "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.ومنذ بداية تفشي المرض، سجلت كوريا الشمالية أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الزعيم-الكوري-الشمالي-يعلن-رسميا-الانتصار-على-وباء-كورونا-1066275699.html
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فيروس كورونا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية بـ"الدمار" حال حاولت تفشي كورونا في بلادها
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أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أنها ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن كيم يو جونغ، قولها "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا
في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".
ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.
ومنذ بداية تفشي المرض، سجلت كوريا الشمالية أكثر من 4.7 مليون
حالة إصابة بفيروس كورونا.