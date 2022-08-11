https://arabic.sputniknews.com/20220811/صحيفة-النمسا-تعتزم-فتح-سفارتها-في-بغداد-بعد-3-عقود-من-إغلاقها-1066317375.html

صحيفة: النمسا تعتزم فتح سفارتها في بغداد بعد 3 عقود من إغلاقها

صحيفة: النمسا تعتزم فتح سفارتها في بغداد بعد 3 عقود من إغلاقها

تعتزم النمسا إعادة فتح سفارتها في العراق، والتي أغلقت منذ عام 1991، بحلول الأول من سبتمبر أيلول، وفقا لتقارير نمساوية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T21:22+0000

2022-08-11T21:22+0000

2022-08-11T21:22+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريير" اليوم الخميس عن مصادر مطلعة، فقد تم تطوير مفهوم أمني شامل لموظفي السفارة النمساوية، حيث يجب أن يقع مبنى السفارة في بغداد في منطقة دولية محمية.وقالت "كوريير" إن ضابط اتصال خاص سيبلغ وزارة الداخلية في فيينا بالأحداث الجارية والوضع في العراق، بما في ذلك موضوع الهجرة.لا توجد معلومات حول هذا الموضوع من الخارجية النمساوية التي تواصل القول إن السفارة في بغداد مغلقة لأسباب أمنية، وتؤدي السفارة في عمان مهام قنصلية للعراق.غادر دبلوماسيون غربيون، بمن فيهم السفير النمساوي في ذلك الوقت، بغداد في يناير/ كانون الثاني عام 1991. وفي عام 2001، أشارت وزارة الخارجية النمساوية إلى أن السفارة في العراق "لم تغلق رسميا قط".منذ ذلك الحين، أعيد فتح مكتب الممثل التجاري النمساوي في بغداد، فيما عمل الممثل التجاري أيضا كمستشار تجاري في السفارة النمساوية.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/العراق-اندلاع-حريق-في-المنطقة-الخضراء-ببغداد-1065889475.html

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