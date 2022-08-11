https://arabic.sputniknews.com/20220811/صحيفة-بريطانية-انهيار-المملكة-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1066308716.html
صحيفة بريطانية: انهيار المملكة بسبب الوضع في أوكرانيا
صحيفة بريطانية: انهيار المملكة بسبب الوضع في أوكرانيا
كشف الصحفي في "تلغراف"، بن رايت، أن المملكة المتحدة توقفت عن العمل بشكل طبيعي كدولة بسبب الزيادة المستمرة في السعر الهامشي المتوقع للكهرباء للأسرة العادية... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:16+0000
2022-08-11T16:16+0000
2022-08-11T16:16+0000
بريطانيا
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وأضاف الصحفي: "نتيجة لذلك، يرفض عمال النقل ورجال الإطفاء والأطباء والممرضات والمعلمون وغيرهم العمل بالشروط نفسها، حيث من المتوقع أن ترتفع فواتير الخدمات العامة من 1971 جنيها إسترلينيا إلى 3581 جنيها إسترلينيا (2405 دولارات إلى 4369 دولارا) في شهر أكتوبر المقبل قد تصل إلى 4266 جنيها إسترلينيًا (5204 دولارات أمريكية)".في 9 أغسطس/آب، ظهرت معلومات تفيد بأن سلطات المملكة المتحدة كانت تستعد لـ "سيناريو الشتاء" في حالة حدوث نقص في الغاز على خلفية الطقس البارد، ففي ظل هذه الظروف، سيحدث انقطاع التيار الكهربائي المنظم في الدولة ليس فقط في المنشآت الصناعية، ولكن أيضا في المنازل.وفي يوليو/تموز الماضي، انتقد البريطانيون خطط سلطات المملكة لحث المواطنين على الحفاظ على درجة الحرارة في منازلهم في الشتاء وإطفاء الأنوار لتجنب حدوث انقطاع كبير في التيار الكهربائي.وتشمل إجراءات الحكومة للتغلب على أزمة الطاقة هذا الشتاء، دعوات للسكان لخفض استهلاك الطاقة في حالة نقص الكهرباء أو الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/أزمة-في-بريطانيا-بسبب-منجم-فحم-يعوض-واردات-الطاقة-الروسية-والسلطات-تضطر-لتأجيل-الموافقة-عليه-1066301380.html
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بريطانيا
صحيفة بريطانية: انهيار المملكة بسبب الوضع في أوكرانيا
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كشف الصحفي في "تلغراف"، بن رايت، أن المملكة المتحدة توقفت عن العمل بشكل طبيعي كدولة بسبب الزيادة المستمرة في السعر الهامشي المتوقع للكهرباء للأسرة العادية والاستخدام غير الاقتصادي للمياه والأجور، والتي ظلت راكدة على مدى السنوات العشر الماضية.
وأضاف الصحفي: "نتيجة لذلك، يرفض عمال النقل ورجال الإطفاء والأطباء والممرضات والمعلمون وغيرهم العمل بالشروط نفسها، حيث من المتوقع أن ترتفع فواتير الخدمات العامة من 1971 جنيها إسترلينيا إلى 3581 جنيها إسترلينيا (2405 دولارات إلى 4369 دولارا) في شهر أكتوبر المقبل قد تصل إلى 4266 جنيها إسترلينيًا (5204 دولارات أمريكية)".
سبب آخر، ليس أقل أهمية، للانهيار الاقتصادي المحتمل للمملكة هو الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وتعطيل سلاسل التوريد.
في 9 أغسطس/آب، ظهرت معلومات تفيد بأن سلطات المملكة المتحدة كانت تستعد لـ "سيناريو الشتاء" في حالة حدوث نقص في الغاز على خلفية الطقس البارد، ففي ظل هذه الظروف، سيحدث انقطاع التيار الكهربائي المنظم في الدولة ليس فقط في المنشآت الصناعية، ولكن أيضا في المنازل.
وفي يوليو/تموز الماضي، انتقد البريطانيون خطط سلطات المملكة لحث المواطنين على الحفاظ على درجة الحرارة في منازلهم في الشتاء وإطفاء الأنوار لتجنب حدوث انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
وتشمل إجراءات الحكومة للتغلب على أزمة الطاقة
هذا الشتاء، دعوات للسكان لخفض استهلاك الطاقة في حالة نقص الكهرباء أو الغاز.