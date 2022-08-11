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https://arabic.sputniknews.com/20220811/صحيفة-شي-حذر-بايدن-من-أزمة-كاملة-في-وقت-غير-مناسب-1066316390.html
صحيفة: شي حذر بايدن من "أزمة كاملة" في وقت غير مناسب
صحيفة: شي حذر بايدن من "أزمة كاملة" في وقت غير مناسب
حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، نظيره الأمريكي جو بايدن، من أن "الوقت الحالي ليس مناسبا لأزمة كاملة". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T20:44+0000
2022-08-11T20:44+0000
جو بايدن
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شي أبلغ هذه الرسالة إلى نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي يوم 28 يوليو/ تموز، قبل أربعة أيام من زيارة بيلوسي المثيرة للجدل لتايوان (الصين).وأضافت الصحيفة أن الزعيم الصيني أعرب أيضا عن إحباطه من فشل الدبلوماسية في منع هذه الرحلة. خلال المحادثة، حذّر شي بايدن من العواقب المحتملة لرحلة بيلوسي، لكنه لم يحدد النتيجة التي قد تترتب عليها.في الوقت نفسه، أشار شي إلى أن الصين لن تدخل في صراع كامل مع الولايات المتحدة، ودعا الجانبين إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وفقا للصحيفة.وذكر التقرير أن المسؤولين الصينيين حذروا واشنطن من زيارة بيلوسي لتايوان منذ أبريل/ نيسان، وأبدوا قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى "تأثير الدومينو" لساسة العالم الآخرين الذين يسافرون إلى تايبيه.تصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة بيلوسي الأخيرة لتايبيه. تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين لن تترك مجالا لقوى الاستقلال الموالية لتايوان لأن إعادة توحيد تايوان مع الصين أمر حتمي وجميع المحاولات لاستخدام الجزيرة "لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/تايوان-ترفض-مقترح-الصين-لإعادة-التوحيد-1066306378.html
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جو بايدن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

صحيفة: شي حذر بايدن من "أزمة كاملة" في وقت غير مناسب

20:44 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، نظيره الأمريكي جو بايدن، من أن "الوقت الحالي ليس مناسبا لأزمة كاملة".
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شي أبلغ هذه الرسالة إلى نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي يوم 28 يوليو/ تموز، قبل أربعة أيام من زيارة بيلوسي المثيرة للجدل لتايوان (الصين).
وأضافت الصحيفة أن الزعيم الصيني أعرب أيضا عن إحباطه من فشل الدبلوماسية في منع هذه الرحلة. خلال المحادثة، حذّر شي بايدن من العواقب المحتملة لرحلة بيلوسي، لكنه لم يحدد النتيجة التي قد تترتب عليها.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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15:35 GMT
في الوقت نفسه، أشار شي إلى أن الصين لن تدخل في صراع كامل مع الولايات المتحدة، ودعا الجانبين إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وفقا للصحيفة.
وذكر التقرير أن المسؤولين الصينيين حذروا واشنطن من زيارة بيلوسي لتايوان منذ أبريل/ نيسان، وأبدوا قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى "تأثير الدومينو" لساسة العالم الآخرين الذين يسافرون إلى تايبيه.
تصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة بيلوسي الأخيرة لتايبيه. تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين لن تترك مجالا لقوى الاستقلال الموالية لتايوان لأن إعادة توحيد تايوان مع الصين أمر حتمي وجميع المحاولات لاستخدام الجزيرة "لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل".
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