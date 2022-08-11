https://arabic.sputniknews.com/20220811/صحيفة-شي-حذر-بايدن-من-أزمة-كاملة-في-وقت-غير-مناسب-1066316390.html

صحيفة: شي حذر بايدن من "أزمة كاملة" في وقت غير مناسب

صحيفة: شي حذر بايدن من "أزمة كاملة" في وقت غير مناسب

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، نظيره الأمريكي جو بايدن، من أن "الوقت الحالي ليس مناسبا لأزمة كاملة". 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T20:44+0000

2022-08-11T20:44+0000

2022-08-11T20:44+0000

جو بايدن

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شي أبلغ هذه الرسالة إلى نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي يوم 28 يوليو/ تموز، قبل أربعة أيام من زيارة بيلوسي المثيرة للجدل لتايوان (الصين).وأضافت الصحيفة أن الزعيم الصيني أعرب أيضا عن إحباطه من فشل الدبلوماسية في منع هذه الرحلة. خلال المحادثة، حذّر شي بايدن من العواقب المحتملة لرحلة بيلوسي، لكنه لم يحدد النتيجة التي قد تترتب عليها.في الوقت نفسه، أشار شي إلى أن الصين لن تدخل في صراع كامل مع الولايات المتحدة، ودعا الجانبين إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وفقا للصحيفة.وذكر التقرير أن المسؤولين الصينيين حذروا واشنطن من زيارة بيلوسي لتايوان منذ أبريل/ نيسان، وأبدوا قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى "تأثير الدومينو" لساسة العالم الآخرين الذين يسافرون إلى تايبيه.تصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة بيلوسي الأخيرة لتايبيه. تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين لن تترك مجالا لقوى الاستقلال الموالية لتايوان لأن إعادة توحيد تايوان مع الصين أمر حتمي وجميع المحاولات لاستخدام الجزيرة "لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل".

https://arabic.sputniknews.com/20220811/تايوان-ترفض-مقترح-الصين-لإعادة-التوحيد-1066306378.html

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جو بايدن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان