https://arabic.sputniknews.com/20220811/طيران-العال-الإسرائيلية-تحصل-على-موافقة-بالتحليق-في-الأجواء-السعودية-وتنتظر-إذنا-من-سلطنة-عمان-1066287864.html
"طيران العال" الإسرائيلية تحصل على موافقة بالتحليق في الأجواء السعودية وتنتظر إذنا من سلطنة عمان
"طيران العال" الإسرائيلية تحصل على موافقة بالتحليق في الأجواء السعودية وتنتظر إذنا من سلطنة عمان
أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "طيران العال" الإسرائيلية، دينا بن تال، اليوم الخميس، حصولها على إذن بالتحليق في الأجواء السعودية، وحصولها على إذن متوقع بالتحليق... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:46+0000
2022-08-11T10:46+0000
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وصرحت الرئيسة التنفيذية للشركة، للصحفيين، عقب إصدار الشركة النتائج المالية للربع الثاني من العام، بأن "طيران العال"، تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية، إلا أنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا.وأكدت بن تال أنه "لا يقتصر الأمر على السعودية وحسب. نحن بحاجة إلى الموافقة على المسار بالكامل"، وفقال لوكالة "رويترز".وأضافت: "نخطط لإعادة جدولة شبكتنا حول هذا الطريق الجديد" الأقصر، مشيرة أن طيران العال تنظر أيضا في مسارات جديدة دون توقف إلى وجهات مثل أستراليا.وأوضحت بن تال: "سيكون لها بالتأكيد فاعلية كبيرة في أنحاء شبكتنا".يشار إلى أن الموافقة على المسار كاملا، تسمح بتخفيض وقت الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند بواقع ساعتين ونصف تقريبا وتوفر تكاليف الوقود، كما تتفادى المسارات الحالية للوجهتين، اللتين تحظيان بإقبال كبير، المجال الجوي السعودي بالتحليق جنوبا فوق البحر الأحمر حول اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20201119/الاتحاد-للطيران-الإماراتية-والعال-الإسرائيلية-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-المشترك-1047245576.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
"طيران العال" الإسرائيلية تحصل على موافقة بالتحليق في الأجواء السعودية وتنتظر إذنا من سلطنة عمان
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أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "طيران العال" الإسرائيلية، دينا بن تال، اليوم الخميس، حصولها على إذن بالتحليق في الأجواء السعودية، وحصولها على إذن متوقع بالتحليق فوق سلطنة عمان في غضون أيام.
وصرحت الرئيسة التنفيذية للشركة، للصحفيين، عقب إصدار الشركة النتائج المالية للربع الثاني من العام، بأن "طيران العال"، تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية
، إلا أنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا.
19 نوفمبر 2020, 11:37 GMT
وأكدت بن تال أنه "لا يقتصر الأمر على السعودية وحسب. نحن بحاجة إلى الموافقة على المسار بالكامل"، وفقال لوكالة "رويترز".
وأضافت: "نخطط لإعادة جدولة شبكتنا حول هذا الطريق الجديد" الأقصر، مشيرة أن طيران العال
تنظر أيضا في مسارات جديدة دون توقف إلى وجهات مثل أستراليا.
وأوضحت بن تال: "سيكون لها بالتأكيد فاعلية كبيرة في أنحاء شبكتنا".
يشار إلى أن الموافقة على المسار كاملا، تسمح بتخفيض وقت الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند بواقع ساعتين ونصف تقريبا وتوفر تكاليف الوقود، كما تتفادى المسارات الحالية للوجهتين، اللتين تحظيان بإقبال كبير، المجال الجوي السعودي بالتحليق جنوبا فوق البحر الأحمر حول اليمن.