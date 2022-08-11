https://arabic.sputniknews.com/20220811/عدد-السفن-التي-غادرت-موانئ-أوكرانيا-تحمل-شحنات-غذائية-منذ-1-أغسطس-1066298372.html
عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس
عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس
تم تقويض الإمدادات الدولية من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. باختصار، تعطلت... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:01+0000
2022-08-11T13:01+0000
2022-08-11T13:01+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066297536_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c034dc6e116f349a1bfacd77eae63aca.png
أثار نقص الغذاء الذي بدأت البلدان تجربته بحلول صيف 2022، مخاوف بقيادة الأمم المتحدة من احتمال اندلاع مجاعة عالمية هذا العام. اتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بالتسبب في هذا الاضطراب، لكن الكرملين أشار إلى أن العاملين الرئيسيين اللذين يعوقان الشحنات من البلدين هما تعدين أوكرانيا لشواطئها والعقوبات الغربية.التقى ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة سبل استئناف شحنات الحبوب لمنع حدوث مجاعة عالمية. وتنظم "صفقة الحبوب"، التي تم توقيعها في 22 تموز، والتي ترى أن تركيا تراقب عبر ممر آمن، عملية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى.اكتشف عدد المنتجات الزراعية التي شحنتها أوكرانيا منذ ذلك الحين، وإلى أين توجهت في إنفوجراف يقدمها فريق "سبوتنيك":
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066297536_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a5dba56872b6fe3dbac661173686f041.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس
تابعنا عبر
تم تقويض الإمدادات الدولية من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. باختصار، تعطلت الشحنات من الموردين الرئيسيين في العالم - روسيا وأوكرانيا.
أثار نقص الغذاء الذي بدأت البلدان تجربته بحلول صيف 2022، مخاوف بقيادة الأمم المتحدة من احتمال اندلاع مجاعة عالمية هذا العام. اتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بالتسبب في هذا الاضطراب، لكن الكرملين أشار إلى أن العاملين الرئيسيين اللذين يعوقان الشحنات من البلدين هما تعدين أوكرانيا لشواطئها والعقوبات الغربية.
التقى ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة سبل استئناف شحنات الحبوب لمنع حدوث مجاعة عالمية. وتنظم "صفقة الحبوب"، التي تم توقيعها في 22 تموز، والتي ترى أن تركيا تراقب عبر ممر آمن، عملية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى.
اكتشف عدد المنتجات الزراعية التي شحنتها أوكرانيا منذ ذلك الحين، وإلى أين توجهت في إنفوجراف يقدمها فريق "سبوتنيك":