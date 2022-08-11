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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220811/عدد-السفن-التي-غادرت-موانئ-أوكرانيا-تحمل-شحنات-غذائية-منذ-1-أغسطس-1066298372.html
عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس
عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس
تم تقويض الإمدادات الدولية من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. باختصار، تعطلت... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:01+0000
2022-08-11T13:01+0000
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أثار نقص الغذاء الذي بدأت البلدان تجربته بحلول صيف 2022، مخاوف بقيادة الأمم المتحدة من احتمال اندلاع مجاعة عالمية هذا العام. اتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بالتسبب في هذا الاضطراب، لكن الكرملين أشار إلى أن العاملين الرئيسيين اللذين يعوقان الشحنات من البلدين هما تعدين أوكرانيا لشواطئها والعقوبات الغربية.التقى ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة سبل استئناف شحنات الحبوب لمنع حدوث مجاعة عالمية. وتنظم "صفقة الحبوب"، التي تم توقيعها في 22 تموز، والتي ترى أن تركيا تراقب عبر ممر آمن، عملية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى.اكتشف عدد المنتجات الزراعية التي شحنتها أوكرانيا منذ ذلك الحين، وإلى أين توجهت في إنفوجراف يقدمها فريق "سبوتنيك":
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سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم

عدد السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا تحمل شحنات غذائية منذ 1 أغسطس

13:01 GMT 11.08.2022
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تم تقويض الإمدادات الدولية من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. باختصار، تعطلت الشحنات من الموردين الرئيسيين في العالم - روسيا وأوكرانيا.
أثار نقص الغذاء الذي بدأت البلدان تجربته بحلول صيف 2022، مخاوف بقيادة الأمم المتحدة من احتمال اندلاع مجاعة عالمية هذا العام. اتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بالتسبب في هذا الاضطراب، لكن الكرملين أشار إلى أن العاملين الرئيسيين اللذين يعوقان الشحنات من البلدين هما تعدين أوكرانيا لشواطئها والعقوبات الغربية.
التقى ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة سبل استئناف شحنات الحبوب لمنع حدوث مجاعة عالمية. وتنظم "صفقة الحبوب"، التي تم توقيعها في 22 تموز، والتي ترى أن تركيا تراقب عبر ممر آمن، عملية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى.
اكتشف عدد المنتجات الزراعية التي شحنتها أوكرانيا منذ ذلك الحين، وإلى أين توجهت في إنفوجراف يقدمها فريق "سبوتنيك":
عدد السفن التي تحمل شحنات غذائية وغادرت موانئ أوكرانيا منذ 1 أغسطس - سبوتنيك عربي
عدد السفن التي تحمل شحنات غذائية وغادرت موانئ أوكرانيا منذ 1 أغسطس - سبوتنيك عربي
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