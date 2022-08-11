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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/عملية-تحرير-دونباس-تغيير-التكتيك-1066277696.html
عملية تحرير دونباس... تغيير التكتيك
عملية تحرير دونباس... تغيير التكتيك
تواصل قوات التحالف المتكوّن من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وروسيا عملية تحرير منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T05:27+0000
2022-08-11T05:27+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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أخبر أدوارد باسورين، نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك، الصحفيين في يوم 10 أغسطس/ آب عن شروع قوات التحالف في تحرير مدينتي سوليدار وأرتيوموفسك، مشيرا إلى "أننا دخلنا للتو سوليدار وأرتيوموفسك".وأخبر باسورين الصحفيين أيضا عن تغيير تكتيك عملية تحرير دونباس، موضحا أن محرري دونباس يكفون عن تطويق "حشود العدو الكبيرة" متحولين لأسلوب آخر يهدف إلى تحييد العدو من خلال "تقطيع" حشوده.
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رصد عسكري

عملية تحرير دونباس... تغيير التكتيك

05:27 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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تواصل قوات التحالف المتكوّن من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وروسيا عملية تحرير منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني.
أخبر أدوارد باسورين، نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك، الصحفيين في يوم 10 أغسطس/ آب عن شروع قوات التحالف في تحرير مدينتي سوليدار وأرتيوموفسك، مشيرا إلى "أننا دخلنا للتو سوليدار وأرتيوموفسك".
وأخبر باسورين الصحفيين أيضا عن تغيير تكتيك عملية تحرير دونباس، موضحا أن محرري دونباس يكفون عن تطويق "حشود العدو الكبيرة" متحولين لأسلوب آخر يهدف إلى تحييد العدو من خلال "تقطيع" حشوده.
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