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فرنسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الغوص الحر... فيديو
فرنسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الغوص الحر... فيديو
استطاع الغواص الفرنسي أرنولد جيرالد تسجيل رقم قياسي عالمي في الغوص الحر بالوصول إلى عمق 120 مترا والعودة باستخدام زعانف ثنائية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:59+0000
2022-08-11T13:59+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "غارديان" البريطانية، مشيرة إلى أن الغواص الفرنسي استطاع الوصول إلى هذا العمق في 3 دقائق و34 ثانية.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة رقم 7 في مسيرته في الغوص الحر، التي يسجل فيها الغواص الفرنسي رقما قياسيا، بعدما سجل رقما قياسيا آخر الأسبوع الماضي، خلال إحدى مسابقات الغوص الدولية في جزر البهاما.ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد أرنولد جيرالد أثناء الغوص الحر، الذي استطاع إنجازه يوم الثلاثاء الماضي.
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منوعات, أخبار فرنسا

فرنسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الغوص الحر... فيديو

13:59 GMT 11.08.2022
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غواص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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استطاع الغواص الفرنسي أرنولد جيرالد تسجيل رقم قياسي عالمي في الغوص الحر بالوصول إلى عمق 120 مترا والعودة باستخدام زعانف ثنائية.
ذكرت ذلك صحيفة "غارديان" البريطانية، مشيرة إلى أن الغواص الفرنسي استطاع الوصول إلى هذا العمق في 3 دقائق و34 ثانية.
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ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة رقم 7 في مسيرته في الغوص الحر، التي يسجل فيها الغواص الفرنسي رقما قياسيا، بعدما سجل رقما قياسيا آخر الأسبوع الماضي، خلال إحدى مسابقات الغوص الدولية في جزر البهاما.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد أرنولد جيرالد أثناء الغوص الحر، الذي استطاع إنجازه يوم الثلاثاء الماضي.
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