https://arabic.sputniknews.com/20220811/فيديو-صادم-للحظة-قذف-رجل-من-مكانه-إثر-تعرضه-لصاعقة-رعدية-1066314857.html

فيديو "صادم" للحظة قذف رجل من مكانه إثر تعرضه لصاعقة رعدية

فيديو "صادم" للحظة قذف رجل من مكانه إثر تعرضه لصاعقة رعدية

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا صادمًا لرجل من ولاية فيرجينيا الأمريكية، تعرّض للقذف من ‏مكانه في ثوان، إثر إصابته بصاعقة رعدية.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T19:57+0000

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وكان الرجل ويدعى، بوبي بريديمور، البالغ من العمر 52 عاما، ينقل الأبقار في مرعى على بعد نحو 100 ياردة خلف منزله على طول طريق الكتاب المقدس في كرو، مساء الجمعة الماضي، عندما ضرب البرق بوابة معدنية، وأرسل تيارا عبر سياج الأسلاك الشائكة حيث كان يقف.وكانت يد بريديمور اليمنى وفخذه تلامسان السياج على بعد نحو 200 ياردة من مكان اصطدام الصاعقة بالبوابة، وتعرض لصدمة كهربائية.وقالت دونا بريديمور، زوجة بوبي، إنه كان "يعتقد في البداية أنه فقد ذراعه" بعد الحادث.وتابعت أنها فور أن عثرت عليه ملقيا على الأرض سارعت بالاتصال برقم النجدة "911"، وتم نقله إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إنه أصيب بحروق صغيرة من الدرجة الثالثة في وركه الأيسر.وأكدت الزوجة أنها لم تنس أمرا محددا من تلك الواقعة، وهو الرائحة المميزة المنبعثة من زوجها بعد الحادث.وقالت دونا بريدمور: "إنها رائحة الجلد المحروق، لا أعرف كيف أصفها لأن هذا ما كان عليه، لقد كانت مجرد رائحة كريهة حقا، وبقي على هذا النحو، ولا يزال بإمكاننا شم رائحته منذ وصوله إلى المنزل من المستشفى في اليوم التالي".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نادي الفيديو