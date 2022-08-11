https://arabic.sputniknews.com/20220811/فيفا-يعلن-رسميا-تقديم-موعد-انطلاق-مونديال-قطر-2022-1066317258.html

"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022

"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة ‏في قطر.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

مجتمع

قطر

بطولة كأس العالم 2022

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وأعلن "فيفا" في بيان له أن مونديال قطر سينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، وذلك بموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس "فيفا"، وفقا بيان رسمي صادر عن الاتحاد.وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من البطولة سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، هي لقاء منتخب قطر مع نظيره من الإكوادور.كما قرر "فيفا"، اليوم الخميس، تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا، المقامة في يوم الاثنين 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساءا بالتوقيت المحلي .وأوضح الاتحاد لكرة القدم "فيفا" في بيانه أن "التغيير يضمن استمرار التقليد القديم، والمتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب" .وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.

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رياضة, مجتمع, قطر, بطولة كأس العالم 2022