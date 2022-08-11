عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/فيفا-يعلن-رسميا-تقديم-موعد-انطلاق-مونديال-قطر-2022-1066317258.html
"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022
"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة ‏في قطر.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:17+0000
2022-08-11T21:17+0000
رياضة
مجتمع
قطر
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/91/1042989180_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c90eb7931232b02743efe0f04fc8aa4.jpg
وأعلن "فيفا" في بيان له أن مونديال قطر سينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، وذلك بموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس "فيفا"، وفقا بيان رسمي صادر عن الاتحاد.وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من البطولة سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، هي لقاء منتخب قطر مع نظيره من الإكوادور.كما قرر "فيفا"، اليوم الخميس، تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا، المقامة في يوم الاثنين 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساءا بالتوقيت المحلي .وأوضح الاتحاد لكرة القدم "فيفا" في بيانه أن "التغيير يضمن استمرار التقليد القديم، والمتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب" .وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-هناك-كثيرون-في-مواقع-نفوذ-لا-يقبلون-استضافة-دولة-عربية-وإسلامية-لكأس-العالم-1062628895.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/91/1042989180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_487a22d1a954749cec60efab41dc134e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع, قطر, بطولة كأس العالم 2022

"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022

21:17 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEتكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة ‏في قطر.‏
وأعلن "فيفا" في بيان له أن مونديال قطر سينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، وذلك بموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس "فيفا"، وفقا بيان رسمي صادر عن الاتحاد.
وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من البطولة سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، هي لقاء منتخب قطر مع نظيره من الإكوادور.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
أمير قطر: هناك كثيرون في مواقع نفوذ لا يقبلون استضافة دولة عربية وإسلامية لكأس العالم
23 مايو, 16:51 GMT
كما قرر "فيفا"، اليوم الخميس، تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا، المقامة في يوم الاثنين 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساءا بالتوقيت المحلي .
وأوضح الاتحاد لكرة القدم "فيفا" في بيانه أن "التغيير يضمن استمرار التقليد القديم، والمتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب" .
وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала