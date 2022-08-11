https://arabic.sputniknews.com/20220811/فيفا-يعلن-رسميا-تقديم-موعد-انطلاق-مونديال-قطر-2022-1066317258.html
"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022
"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:17+0000
2022-08-11T21:17+0000
2022-08-11T21:17+0000
رياضة
مجتمع
قطر
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/91/1042989180_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c90eb7931232b02743efe0f04fc8aa4.jpg
وأعلن "فيفا" في بيان له أن مونديال قطر سينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، وذلك بموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس "فيفا"، وفقا بيان رسمي صادر عن الاتحاد.وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من البطولة سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، هي لقاء منتخب قطر مع نظيره من الإكوادور.كما قرر "فيفا"، اليوم الخميس، تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا، المقامة في يوم الاثنين 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساءا بالتوقيت المحلي .وأوضح الاتحاد لكرة القدم "فيفا" في بيانه أن "التغيير يضمن استمرار التقليد القديم، والمتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب" .وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أمير-قطر-هناك-كثيرون-في-مواقع-نفوذ-لا-يقبلون-استضافة-دولة-عربية-وإسلامية-لكأس-العالم-1062628895.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/91/1042989180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_487a22d1a954749cec60efab41dc134e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, قطر, بطولة كأس العالم 2022
"فيفا" يعلن رسميا تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022
تابعنا عبر
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وأعلن "فيفا" في بيان له أن مونديال قطر سينطلق في يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلا من 21 من الشهر نفسه، وذلك بموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس "فيفا"، وفقا بيان
رسمي صادر عن الاتحاد.
وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من البطولة سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، هي لقاء منتخب قطر مع نظيره من الإكوادور.
كما قرر "فيفا"، اليوم الخميس، تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا، المقامة في يوم الاثنين 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساءا بالتوقيت المحلي .
وأوضح الاتحاد لكرة القدم "فيفا" في بيانه أن "التغيير يضمن استمرار التقليد القديم، والمتمثل في تنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية، التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب" .
وسيقام "مونديال قطر" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في الشرق الأوسط.