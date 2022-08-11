https://arabic.sputniknews.com/20220811/كنغر-يفشل-في-الدخول-إلى-محيط-السفارة-الروسية-في-أستراليا-فيديو-1066295505.html
كنغر يفشل في الدخول إلى محيط السفارة الروسية في أستراليا... فيديو
كنغر يفشل في الدخول إلى محيط السفارة الروسية في أستراليا... فيديو
أعلنت السفارة الروسية في أستراليا، اليوم الخميس، أن كنغرا حاول الدخول إلى محيط السفارة. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:56+0000
2022-08-11T11:56+0000
2022-08-11T11:56+0000
نادي الفيديو
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وكتبت البعثة الدبلوماسية في رسالة عبر موقعها على "تلغرام": "اليوم، سجل نظام المراقبة بالفيديو في السفارة محاولة دخول غير مصرح بها".وأرفقت الرسالة بمقطع فيديو لكنغر يقفز مباشرة على سور السفارة ثم يهرب.وأضافت الرسالة "لم يصب أحد بأذى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كنغر يفشل في الدخول إلى محيط السفارة الروسية في أستراليا... فيديو
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أعلنت السفارة الروسية في أستراليا، اليوم الخميس، أن كنغرا حاول الدخول إلى محيط السفارة.
وكتبت البعثة الدبلوماسية في رسالة عبر موقعها على "تلغرام": "اليوم، سجل نظام المراقبة بالفيديو في السفارة محاولة دخول غير مصرح بها".
وأرفقت الرسالة بمقطع فيديو لكنغر يقفز مباشرة على سور السفارة ثم يهرب.
وأضافت الرسالة "لم يصب أحد بأذى".