https://arabic.sputniknews.com/20220811/لاعبة-منتخب-كوستاريكا-تسجل-هدفا-خرافيا-في-كأس-العالم-للشابات-فيديو-1066314356.html
لاعبة منتخب كوستاريكا تسجل هدفا "خرافيا" في كأس العالم للشابات... فيديو
لاعبة منتخب كوستاريكا تسجل هدفا "خرافيا" في كأس العالم للشابات... فيديو
شهد اليوم الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم للشابات 2022، هدفا خرافيا سجلته لاعبة منتخب كوستاريكا، ألكسندرا بينيل، في شباك أستراليا، وذلك خلال مباراة جمعت... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T19:34+0000
2022-08-11T19:34+0000
2022-08-11T19:34+0000
رياضة
منوعات
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وانتشر فيديو الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى إعجابا كبيرا وطالب البعض بمنحه جائزة بوشكاش، وهي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة.وكان الحكم قد احتسب ركلة حرة لمصلحة منتخب كوستاريكا في الدقيقة 19.وتقدمت بينيل لتنفيذ الركلة، وأطلقت تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيسر لشباك حارسة منتخب أستراليا.ولم يكن أحد داخل الملعب يتوقع أن تحاول بينيل، البالغة من العمر 19 عاما، تسديد الكرة بشكل مباشر على المرمى من على بعد 40 مترا تقريبا.ولسوء حظ اللاعبة الشابة، انتهت المباراة لصالح أستراليا بنتيجة 1-3، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.يذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات، نسخة كوستاريكا 2022، تحت 20 عامًا، مقامة في الفترة من 10 إلى 28 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
لاعبة منتخب كوستاريكا تسجل هدفا "خرافيا" في كأس العالم للشابات... فيديو
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شهد اليوم الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم للشابات 2022، هدفا خرافيا سجلته لاعبة منتخب كوستاريكا، ألكسندرا بينيل، في شباك أستراليا، وذلك خلال مباراة جمعت المنتخبين، أمس الأربعاء.
وانتشر فيديو الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى إعجابا كبيرا وطالب البعض بمنحه جائزة بوشكاش، وهي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة.
وكان الحكم قد احتسب ركلة حرة لمصلحة منتخب كوستاريكا في الدقيقة 19.
وتقدمت بينيل لتنفيذ الركلة، وأطلقت تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيسر لشباك حارسة منتخب أستراليا.
ولم يكن أحد داخل الملعب يتوقع أن تحاول بينيل، البالغة من العمر 19 عاما، تسديد الكرة بشكل مباشر على المرمى من على بعد 40 مترا تقريبا.
ولسوء حظ اللاعبة الشابة، انتهت المباراة لصالح أستراليا بنتيجة 1-3، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
يذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات، نسخة كوستاريكا 2022، تحت 20 عامًا، مقامة في الفترة من 10 إلى 28 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.