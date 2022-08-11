عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/لوكاشينكو-يطالب-بالرد-على-ضغط-ليتوانيا-على-الممتلكات-البيلاروسية-1066286450.html
لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية
لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن على الحكومة اتخاذ إجراءات بسبب حقيقة أن ليتوانيا استولت بالفعل على ممتلكات بيلاروسية في ميناء كلايبيدا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:18+0000
2022-08-11T10:18+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059276567_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_421c3ec55f45b48b93c8e7e60b2f203a.png
وقال لوكاشينكو، مخاطبا المشاركين في الاجتماع بشأن إنشاء مرافق الموانئ لتصدير المنتجات البيلاروسية "لم يتم فرض هذه العقوبات بشكل غير قانوني فحسب، بل استولت بالفعل على ممتلكاتنا".وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، متحدثا عن حصة "بيلاروسكالي" في محطة الميناء بأنها قد "قلصت".وأشار لوكاشينكو إلى حقيقة أنه بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نقل البوتاسيوم، فقد استولت ليتوانيا بالفعل على ممتلكات الشركة البيلاروسية "بيلاروسكالي" في كلايبيدا. وشدد الرئيس على أن "هذا لا ينبغي أن يمر دون عقاب". وصرح جولوفتشينكو للصحفيين أن بلاده قررت إنشاء ميناء شمال غربي روسيا، قائلا: "نحن نتفهم ضرورة التعامل مع كميات كبيرة. وهذا ينطبق على جميع أنواع البضائع، الأسمدة المعدنية وشحن الأخشاب والبضائع الدارجة ونقل الحاويات". ومن بين هذه ، تم اتخاذ القرار، وسيتم تنفيذه في المستقبل القريب جدا، هذه هي المنطقة الشمالية الغربية من روسيا.في الوقت نفسه، لم يكشف رئيس الوزراء بعد عن التفاصيل في أي ميناء، ومدة تنفيذ المشروع وكم سيكلف بيلاروسيا. وأوضح: "دعونا ننهي الصفقة وبعد ذلك سنكشف عن جميع الأوراق التي ستكون عليها هذه النقطة. لكن المشروع سيبدأ العمل في المستقبل القريب جدًا. بحلول نهاية هذا العام، بالتأكيد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059276567_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_51a9f5e40873421b70ee194c3e9593f2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية

10:18 GMT 11.08.2022
© Sputnikمعلومات عن جيش بيلاروسيا
معلومات عن جيش بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن على الحكومة اتخاذ إجراءات بسبب حقيقة أن ليتوانيا استولت بالفعل على ممتلكات بيلاروسية في ميناء كلايبيدا.
وقال لوكاشينكو، مخاطبا المشاركين في الاجتماع بشأن إنشاء مرافق الموانئ لتصدير المنتجات البيلاروسية "لم يتم فرض هذه العقوبات بشكل غير قانوني فحسب، بل استولت بالفعل على ممتلكاتنا".
وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، متحدثا عن حصة "بيلاروسكالي" في محطة الميناء بأنها قد "قلصت".
وأشار لوكاشينكو إلى حقيقة أنه بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نقل البوتاسيوم، فقد استولت ليتوانيا بالفعل على ممتلكات الشركة البيلاروسية "بيلاروسكالي" في كلايبيدا. وشدد الرئيس على أن "هذا لا ينبغي أن يمر دون عقاب".

وقال لوكاشينكا: "فكر مليا وأبلغني بالإجراءات التي يمكننا اتخاذها والتي سنتخذها في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط". وشدد على أنه "لا يسمح لأحد بأخذ الممتلكات والضغط عليها. لا توجد مصحاتنا هناك فقط، حيث عالجنا ضحايا تشيرنوبيل، وتم إخراجهم، ولكن هنا أيضًا. جورمالا، أُجبر على التوقف عن العمل بسبب العقوبات الغربية. وطالب لوكاشينكو باتخاذ إجراءات اليوم وغدا وبعد غد.

وصرح جولوفتشينكو للصحفيين أن بلاده قررت إنشاء ميناء شمال غربي روسيا، قائلا: "نحن نتفهم ضرورة التعامل مع كميات كبيرة. وهذا ينطبق على جميع أنواع البضائع، الأسمدة المعدنية وشحن الأخشاب والبضائع الدارجة ونقل الحاويات". ومن بين هذه ، تم اتخاذ القرار، وسيتم تنفيذه في المستقبل القريب جدا، هذه هي المنطقة الشمالية الغربية من روسيا.
في الوقت نفسه، لم يكشف رئيس الوزراء بعد عن التفاصيل في أي ميناء، ومدة تنفيذ المشروع وكم سيكلف بيلاروسيا. وأوضح: "دعونا ننهي الصفقة وبعد ذلك سنكشف عن جميع الأوراق التي ستكون عليها هذه النقطة. لكن المشروع سيبدأ العمل في المستقبل القريب جدًا. بحلول نهاية هذا العام، بالتأكيد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала