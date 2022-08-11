https://arabic.sputniknews.com/20220811/لوكاشينكو-يطالب-بالرد-على-ضغط-ليتوانيا-على-الممتلكات-البيلاروسية-1066286450.html

لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية

لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن على الحكومة اتخاذ إجراءات بسبب حقيقة أن ليتوانيا استولت بالفعل على ممتلكات بيلاروسية في ميناء كلايبيدا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T10:18+0000

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أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال لوكاشينكو، مخاطبا المشاركين في الاجتماع بشأن إنشاء مرافق الموانئ لتصدير المنتجات البيلاروسية "لم يتم فرض هذه العقوبات بشكل غير قانوني فحسب، بل استولت بالفعل على ممتلكاتنا".وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، متحدثا عن حصة "بيلاروسكالي" في محطة الميناء بأنها قد "قلصت".وأشار لوكاشينكو إلى حقيقة أنه بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نقل البوتاسيوم، فقد استولت ليتوانيا بالفعل على ممتلكات الشركة البيلاروسية "بيلاروسكالي" في كلايبيدا. وشدد الرئيس على أن "هذا لا ينبغي أن يمر دون عقاب". وصرح جولوفتشينكو للصحفيين أن بلاده قررت إنشاء ميناء شمال غربي روسيا، قائلا: "نحن نتفهم ضرورة التعامل مع كميات كبيرة. وهذا ينطبق على جميع أنواع البضائع، الأسمدة المعدنية وشحن الأخشاب والبضائع الدارجة ونقل الحاويات". ومن بين هذه ، تم اتخاذ القرار، وسيتم تنفيذه في المستقبل القريب جدا، هذه هي المنطقة الشمالية الغربية من روسيا.في الوقت نفسه، لم يكشف رئيس الوزراء بعد عن التفاصيل في أي ميناء، ومدة تنفيذ المشروع وكم سيكلف بيلاروسيا. وأوضح: "دعونا ننهي الصفقة وبعد ذلك سنكشف عن جميع الأوراق التي ستكون عليها هذه النقطة. لكن المشروع سيبدأ العمل في المستقبل القريب جدًا. بحلول نهاية هذا العام، بالتأكيد".

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أخبار بيلاروسيا اليوم