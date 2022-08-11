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https://arabic.sputniknews.com/20220811/ماكرون-5-دول-أوروبية-أخرى-تعرض-على-فرنسا-المساعدة-لمكافحة-حرائق-الغابات-1066288161.html
ماكرون: 5 دول أوروبية أخرى تعرض على فرنسا المساعدة لمكافحة حرائق الغابات
ماكرون: 5 دول أوروبية أخرى تعرض على فرنسا المساعدة لمكافحة حرائق الغابات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المزيد من حلفاء فرنسا عرضوا على باريس المساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:01+0000
2022-08-11T11:01+0000
العالم
أخبار فرنسا
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول ماكرون إن 5 دول أوروبية جديدة عرضت على فرنسا المساعدة للتصدي للحرائق التي وصل عددها إلى 8 حرائق واسعة في عموم فرنسا.ووجه الرئيس الفرنسي رسالة شكر إلى تلك الدول، مؤكدا أن ذلك يعكس روح التماسك بين الأوربيين، وذلك بعدما قدمت كل من إيطاليا والسويد مساعدات لبلاده في وقت سابق.وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 3 آلاف شخص، جنوبي البلاد، إثر اندلاع حريق هائل، يوم الاثنين الماضي، بينما تسبب ذلك في تدمير نحو 700 هكتار من الأراضي في منطقة أفيرون.يشار إلى أن حرائق الغابات غطت أكثر من 47 ألف هكتار من الأراضي الفرنسية خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق مستويات جفاف توصف بأنها تاريخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/إجلاء-3-آلاف-شخص-في-جنوب-فرنسا-بسبب-الحرائق-1066228481.html
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العالم, أخبار فرنسا

ماكرون: 5 دول أوروبية أخرى تعرض على فرنسا المساعدة لمكافحة حرائق الغابات

11:01 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المزيد من حلفاء فرنسا عرضوا على باريس المساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول ماكرون إن 5 دول أوروبية جديدة عرضت على فرنسا المساعدة للتصدي للحرائق التي وصل عددها إلى 8 حرائق واسعة في عموم فرنسا.
ولفت ماكرون إلى أن هذه الدول هي ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا والنمسا.
ووجه الرئيس الفرنسي رسالة شكر إلى تلك الدول، مؤكدا أن ذلك يعكس روح التماسك بين الأوربيين، وذلك بعدما قدمت كل من إيطاليا والسويد مساعدات لبلاده في وقت سابق.
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
إجلاء 3 آلاف شخص في جنوب فرنسا بسبب الحرائق
9 أغسطس, 18:24 GMT
وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 3 آلاف شخص، جنوبي البلاد، إثر اندلاع حريق هائل، يوم الاثنين الماضي، بينما تسبب ذلك في تدمير نحو 700 هكتار من الأراضي في منطقة أفيرون.
يشار إلى أن حرائق الغابات غطت أكثر من 47 ألف هكتار من الأراضي الفرنسية خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق مستويات جفاف توصف بأنها تاريخية.
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