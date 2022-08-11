https://arabic.sputniknews.com/20220811/ما-هي-قدرات-الجيوش-المشاركة-في-منافسة-بولار-ستار-للقوات-الخاصة-1066300034.html
ما هي قدرات الجيوش المشاركة في منافسة "بولار ستار" للقوات الخاصة؟
ما هي قدرات الجيوش المشاركة في منافسة "بولار ستار" للقوات الخاصة؟
تستضيف بيلاروسيا منافسة "بولار ستار" الدولية للقوات الخاصة، التي تشارك فيها 6 جيوش بينها الجيش الروسي الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:26+0000
2022-08-11T13:26+0000
2022-08-11T13:34+0000
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
آرميا 2022
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وتقام المنافسة على أراضي بيلاروسيا بين وحدات القوات الخاصة المشاركة فيها من الدول الست خلال الفترة من 14 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري، وتمثل جزءا من ألعاب الجيش الدولية الثامنة.وفيما يلي ترتيب جيوش الدول المشاركة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور الأمريكي" لعام 2022.ووصلت إلى بيلاروسيا وحدات القوات الخاصة المشاركة في المسابقة من 4 دول هي روسيا وإيران وفنزويلا والسودان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الخميس.ومن المقرر أن يستعرض المشاركون مهاراتهم القتالية التي تشمل اقتحام المباني وتحرير الرهائن.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/وصول-قوات-خاصة-من-4-دول-إلى-بيلاروسيا-للمشاركة-في-ألعاب-الجيش-الدولية-1066279236.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, آرميا 2022
ما هي قدرات الجيوش المشاركة في منافسة "بولار ستار" للقوات الخاصة؟
13:26 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
تستضيف بيلاروسيا منافسة "بولار ستار" الدولية للقوات الخاصة، التي تشارك فيها 6 جيوش بينها الجيش الروسي الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا.
وتقام المنافسة على أراضي بيلاروسيا بين وحدات القوات الخاصة المشاركة فيها من الدول الست خلال الفترة من 14 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري، وتمثل جزءا من ألعاب الجيش
الدولية الثامنة.
وتضم الدول المشاركة كل من روسيا وبيلاروسيا والسودان وإيران وفنزويلا وأوزبكستان.
وفيما يلي ترتيب جيوش الدول المشاركة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور الأمريكي" لعام 2022.
روسيا: يحتل جيشها
المرتبة رقم 2 عالميا.
بيلاروسيا: يحتل جيشها المرتبة رقم 52 عالميا.
فنزويلا: يحتل جيشها المرتبة رقم 45 عالميا.
السودان: يحتل جيشه المرتبة رقم 73 عالميا.
إيران: يحتل جيشها المرتبة رقم 14 عالميا.
أوزبكستان: يحتل جيشها المرتبة رقم 55 عالميا.
ووصلت إلى بيلاروسيا وحدات القوات الخاصة المشاركة في المسابقة من 4 دول هي روسيا وإيران وفنزويلا والسودان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يستعرض المشاركون مهاراتهم القتالية
التي تشمل اقتحام المباني وتحرير الرهائن.