https://arabic.sputniknews.com/20220811/ما-هي-قدرات-الجيوش-المشاركة-في-منافسة-بولار-ستار-للقوات-الخاصة-1066300034.html

ما هي قدرات الجيوش المشاركة في منافسة "بولار ستار" للقوات الخاصة؟

ما هي قدرات الجيوش المشاركة في منافسة "بولار ستار" للقوات الخاصة؟

تستضيف بيلاروسيا منافسة "بولار ستار" الدولية للقوات الخاصة، التي تشارك فيها 6 جيوش بينها الجيش الروسي الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T13:26+0000

2022-08-11T13:26+0000

2022-08-11T13:34+0000

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وتقام المنافسة على أراضي بيلاروسيا بين وحدات القوات الخاصة المشاركة فيها من الدول الست خلال الفترة من 14 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري، وتمثل جزءا من ألعاب الجيش الدولية الثامنة.وفيما يلي ترتيب جيوش الدول المشاركة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور الأمريكي" لعام 2022.ووصلت إلى بيلاروسيا وحدات القوات الخاصة المشاركة في المسابقة من 4 دول هي روسيا وإيران وفنزويلا والسودان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الخميس.ومن المقرر أن يستعرض المشاركون مهاراتهم القتالية التي تشمل اقتحام المباني وتحرير الرهائن.

https://arabic.sputniknews.com/20220811/وصول-قوات-خاصة-من-4-دول-إلى-بيلاروسيا-للمشاركة-في-ألعاب-الجيش-الدولية-1066279236.html

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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, آرميا 2022