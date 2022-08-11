https://arabic.sputniknews.com/20220811/مجلة-تتحدث-عن-الغواصة-الروسية-الأكثر-غموضا-1066278133.html
مجلة تتحدث عن الغواصة الروسية الأكثر غموضا
مجلة تتحدث عن الغواصة الروسية الأكثر غموضا
الغواصة الروسية "سييرا –II" هي الغواصة الأكثر غموضًا في البحرية الروسية، حسب مجلة "19فورتي فايف". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T05:49+0000
2022-08-11T05:49+0000
2022-08-11T05:53+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وفقًا للمجلة، تم إنشاء الغواصة النووية الروسية من طراز "سييرا –II" من مشروع 945أ "كوندور" في نهاية الحرب الباردة، لكنها لا تزال حتى يومنا هذا قوية وأكثر غواصة غامضة في البحرية الروسية. لا يزال جيش الناتو، حتى اليوم، لا يعرف شيئًا تقريبًا عن هذه الغواصة النووية.كتبت المجلة الأمريكية أيضًا أن القيادة العسكرية الروسية يمكنها تحديث غواصات سييرا-الثانية في نيجني نوفغورود وبسكوف، وبعد ذلك ستكون قادرة على ضمان أمن روسيا لأكثر من عقد. يشير هذا إلى أن غواصات "كوندور" أفضل من عدد من الغواصات النووية الروسية الأخرى.وخلصت المجلة: "التفاصيل حول الغواصات الروسية سييرا -II وقدراتها غير معروفة، حيث لم يتم الكشف عنها".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مجلة تتحدث عن الغواصة الروسية الأكثر غموضا
05:49 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 05:53 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
الغواصة الروسية "سييرا –II" هي الغواصة الأكثر غموضًا في البحرية الروسية، حسب مجلة "19فورتي فايف".
وفقًا للمجلة، تم إنشاء الغواصة النووية الروسية من طراز "سييرا –II" من مشروع 945أ "كوندور" في نهاية الحرب الباردة، لكنها لا تزال حتى يومنا هذا قوية وأكثر غواصة غامضة في البحرية الروسية. لا يزال جيش الناتو، حتى اليوم، لا يعرف شيئًا تقريبًا عن هذه الغواصة النووية.
قالت المجلة: "يمكن لغواصات سييرا الثانية الإبحار في المحيطات لفترة طويلة. إذا لم يحدث شيء غير عادي على متن الغواصة، فقد لا تعود الغواصة إلى مكان تمركزها لفترة طويلة جدًا".
كتبت المجلة الأمريكية أيضًا أن القيادة العسكرية الروسية يمكنها تحديث غواصات سييرا-الثانية في نيجني نوفغورود وبسكوف، وبعد ذلك ستكون قادرة على ضمان أمن روسيا لأكثر من عقد. يشير هذا إلى أن غواصات "كوندور" أفضل من عدد من الغواصات النووية الروسية الأخرى.