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محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي لمدة 6 أيام

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي لمدة 6 أيام

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية، بسام السعدي؛ لمدة 6 أيام. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T09:22+0000

2022-08-11T09:22+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن محكمة "عوفر" مددت احتجاز السعدي 6 أيام؛ وذلك على الرغم من مطالبة "الجهاد الإسلامي" بالإفراج عنه، عقب تدخل مصر لوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش الإسرائيلي.وأعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس، أن وفدا أمميا أجرى زيارة إلى السعدي في سجن "عوفر" الإسرائيلي، للاطمئنان على وضعه.وقال ويسلاند، عبر "تويتر"، إن الوفد الأممي زار السعدي في السجن؛ لمتابعة التزامات الأمم المتحدة، والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.وأطلقت إسرائيل في 5 آب/أغسطس الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل؛ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اتصالات مع كافة الأطراف.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/بعد-تصريحات-الجهاد-لماذا-لم-تشارك-حركة-حماس-في-المعركة-الأخيرة-ضد-إسرائيل؟-1066217561.html

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