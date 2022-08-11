https://arabic.sputniknews.com/20220811/مشهد-يحبس-الأنفاس-لطائرة-ضخمة-كادت-أن-تطيح-برؤوس-مصطافين-فيديو-1066305145.html
مشهد يحبس الأنفاس لطائرة ضخمة كادت أن تطيح برؤوس مصطافين... فيديو
مشهد يحبس الأنفاس لطائرة ضخمة كادت أن تطيح برؤوس مصطافين... فيديو
في مشهد يحبس الأنفاس، هبطت طائرة ركاب إيرباص تابعة لشركة Wizz Air، فوق رؤوس عدد من السياح في إحدى الجزر اليونانية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:15+0000
2022-08-11T15:15+0000
2022-08-11T15:15+0000
نادي الفيديو
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ويظهر مقطع مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي من طراز A321neo تهبط على مستوى منخفض للغاية، في جزيرة سكياثوس.وفي الفيديو يتضح أن مدرج الهبوط بمطار سكياثوس ألكساندروس باباديامانتيس في الجزيرة يقع على مسافة قصيرة للغاية من شاطئ البحر.ويعد هذا الموقع نقطة جذب للسياح الذين يبحثون عن الإثارة يتطلعون لالتقاط صور ومقاطع فيديو لهبوط الطائرات.ويظهر في المقطع العديد من الأشخاص الذين تجمعوا على الشاطئ والطريق القريب لرؤية مشهد لا ينسى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد يحبس الأنفاس لطائرة ضخمة كادت أن تطيح برؤوس مصطافين... فيديو
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في مشهد يحبس الأنفاس، هبطت طائرة ركاب إيرباص تابعة لشركة Wizz Air، فوق رؤوس عدد من السياح في إحدى الجزر اليونانية.
ويظهر مقطع مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي من طراز A321neo تهبط على مستوى منخفض
للغاية، في جزيرة سكياثوس.
وفي الفيديو يتضح أن مدرج الهبوط بمطار سكياثوس ألكساندروس باباديامانتيس في الجزيرة يقع على مسافة قصيرة للغاية من شاطئ البحر.
ويعد هذا الموقع نقطة جذب للسياح الذين يبحثون عن الإثارة يتطلعون لالتقاط صور ومقاطع فيديو لهبوط الطائرات.
ويظهر في المقطع العديد من الأشخاص الذين تجمعوا على الشاطئ والطريق القريب لرؤية مشهد لا ينسى.