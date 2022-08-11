https://arabic.sputniknews.com/20220811/معجبة-تحرج-كاظم-الساهر-على-المسرح-وتعانقه-أثناء-حفله-في-مصر-فيديو-1066315715.html
معجبة تحرج كاظم الساهر على المسرح وتعانقه أثناء حفله في مصر... فيديو
معجبة تحرج كاظم الساهر على المسرح وتعانقه أثناء حفله في مصر... فيديو
تعرض الفنان العراقي، كاظم الساهر، لموقف محرج أثناء إحياء حفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T20:18+0000
2022-08-11T20:18+0000
2022-08-11T20:18+0000
مجتمع
منوعات
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وفوجئ الساهر أثناء وقوفه على مسرح النافورة في الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء، بصعود إحدى معجباته واحتضانها له من الخلف، الأمر الذي سبّب ربكة له، وتهليل الجمهور.وتعامل كاظم الساهر مع الموقف بهدوء وكياسة شديدة، إذ طلب من رجال الأمن الابتعاد لحين التحدث مع المعجبة، ووافق على إصرارها بالتقاط صورة تذكارية معه، كما أنه رافقها لحين نزولها من المسرح.وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو كاظم الساهر مع المعجبة، وأشادوا برد فعله معها.وكان كاظم الساهر أحيا، الأسبوع الماضي، أول حفل غنائي له في مصر بعد غياب 13 عاما، وذلك في الساحل الشمالي المصري.من ناحية أخرى، يحل كاظم الساهر ضيفا في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع زيارته إلى مصر، وأفادت تقارير مصرية أنه تلقى مبلغ 150 ألف دولار أمريكي نظير إجرائه المقابلة التلفزيونية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
معجبة تحرج كاظم الساهر على المسرح وتعانقه أثناء حفله في مصر... فيديو
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تعرض الفنان العراقي، كاظم الساهر، لموقف محرج أثناء إحياء حفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية.
وفوجئ الساهر أثناء وقوفه على مسرح النافورة في الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء، بصعود إحدى معجباته واحتضانها له من الخلف، الأمر الذي سبّب ربكة له، وتهليل الجمهور.
وتعامل كاظم الساهر مع الموقف بهدوء وكياسة شديدة، إذ طلب من رجال الأمن الابتعاد لحين التحدث مع المعجبة، ووافق على إصرارها بالتقاط صورة تذكارية معه، كما أنه رافقها لحين نزولها من المسرح.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو كاظم الساهر مع المعجبة، وأشادوا برد فعله معها.
وكان كاظم الساهر أحيا، الأسبوع الماضي، أول حفل غنائي له في مصر بعد غياب 13 عاما، وذلك في الساحل الشمالي المصري.
من ناحية أخرى، يحل كاظم الساهر ضيفا في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع زيارته إلى مصر، وأفادت تقارير مصرية
أنه تلقى مبلغ 150 ألف دولار أمريكي نظير إجرائه المقابلة التلفزيونية.