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مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو
مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو
تشارك شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022) بمجموعة كبيرة من الطائرات. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-11T12:21+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وأعلنت الشركة أنها ستعرض مجموعة كبيرة من النماذج العملية والمصغرة للطائرات المقاتلة والطائرات القاذفة وطائرات النقل، منها مقاتلة "سو-57"، في معرض "آرميا 2022".وستكون طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات درة هذا المعرض.وخصصت الشركة حيزا من جناحها لطائرات "توبوليف" وخاصة قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-22إم3" و"تو-95إم إس"، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مكتب تصميم طائرات "توبوليف".يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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سلاح روسيا, آرميا 2022

مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو

11:52 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 11.08.2022)
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Photo / ROSTEC
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تشارك شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022) بمجموعة كبيرة من الطائرات.
وأعلنت الشركة أنها ستعرض مجموعة كبيرة من النماذج العملية والمصغرة للطائرات المقاتلة والطائرات القاذفة وطائرات النقل، منها مقاتلة "سو-57"، في معرض "آرميا 2022".
وستكون طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات درة هذا المعرض.
وخصصت الشركة حيزا من جناحها لطائرات "توبوليف" وخاصة قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-22إم3" و"تو-95إم إس"، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مكتب تصميم طائرات "توبوليف".
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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