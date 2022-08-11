https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقاتلة-الجيل-الخامس-درة-المعرض-العسكري-في-ريف-موسكو-1066295065.html
مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو
مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو
تشارك شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022) بمجموعة كبيرة من الطائرات. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:52+0000
2022-08-11T11:52+0000
2022-08-11T12:21+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وأعلنت الشركة أنها ستعرض مجموعة كبيرة من النماذج العملية والمصغرة للطائرات المقاتلة والطائرات القاذفة وطائرات النقل، منها مقاتلة "سو-57"، في معرض "آرميا 2022".وستكون طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات درة هذا المعرض.وخصصت الشركة حيزا من جناحها لطائرات "توبوليف" وخاصة قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-22إم3" و"تو-95إم إس"، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مكتب تصميم طائرات "توبوليف".يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, آرميا 2022
مقاتلة الجيل الخامس درة المعرض العسكري في ريف موسكو
11:52 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
تشارك شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022) بمجموعة كبيرة من الطائرات.
وأعلنت
الشركة أنها ستعرض مجموعة كبيرة من النماذج العملية والمصغرة للطائرات المقاتلة والطائرات القاذفة وطائرات النقل، منها مقاتلة "سو-57"، في معرض "آرميا 2022".
وستكون طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات درة هذا المعرض.
وخصصت الشركة حيزا من جناحها لطائرات "توبوليف" وخاصة قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-22إم3" و"تو-95إم إس"، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مكتب تصميم طائرات "توبوليف".
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.