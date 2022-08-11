https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقاتلو-كييف-يطالبون-بتشريع-زواج-المثليين-1066310633.html

مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليين

مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليين

يطالب المقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية بقانون لتشريع ارتباط المثليين، حيث لا تزال كييف لا تعترف بالزواج من الجنس الواحد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T17:11+0000

2022-08-11T17:11+0000

2022-08-11T17:13+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102662/32/1026623235_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_a06fbd389a060694ffc64071953d1885.jpg

وبحسب تقرير لشبكة "فرانس 24"، لا يستطيع الجنود الأوكران زيارة شركائهم المثليين في المستشفيات في حال تعرضوا للإصابة، أو حتى استلام الجثمان في حالة الوفاة.التقرير الذي سلط الضوء على بعض التجارب للزواج المثلي بين مقاتلين أوكرانيين، أشار إلى أنهم أطلقوا عريضة على الإنترنت تطالب بتشريع الزواج المثلي، والتي حصدت أكثر من 25 ألف توقيع إلى الآن.ينص الدستور الأوكراني على أن الزواج هو "ارتباط بين رجل وامرأة" فقط، وهذا يعني أن أصحاب الجنس نفسه لا يمكنهم الزواج، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الثاني من هذا الشهر، إنه من المستحيل تعديل الدستور في ظل العملية العسكرية الروسية.ومع ذلك، وعد زيلينسكي بإيجاد حل بديل عن طريق التشريع لزواج مدني، والذي يضمن للأزواج من الجنس نفسه حقوق الزيارة على الرغم من استمرار الأوضاع الحالية.في استطلاع رأي صدر عام 2019، تبين أن 14% من الأوكرانيين يرون أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. ومع ذلك فهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل في أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20210919/صورة-للسفيرة-البريطانية-في-أوكرانيا-وهي-تشارك-في-مظاهرة-للمثليين-1050194719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن