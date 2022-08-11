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https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقاتلو-كييف-يطالبون-بتشريع-زواج-المثليين-1066310633.html
مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليين
مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليين
يطالب المقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية بقانون لتشريع ارتباط المثليين، حيث لا تزال كييف لا تعترف بالزواج من الجنس الواحد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:11+0000
2022-08-11T17:13+0000
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وبحسب تقرير لشبكة "فرانس 24"، لا يستطيع الجنود الأوكران زيارة شركائهم المثليين في المستشفيات في حال تعرضوا للإصابة، أو حتى استلام الجثمان في حالة الوفاة.التقرير الذي سلط الضوء على بعض التجارب للزواج المثلي بين مقاتلين أوكرانيين، أشار إلى أنهم أطلقوا عريضة على الإنترنت تطالب بتشريع الزواج المثلي، والتي حصدت أكثر من 25 ألف توقيع إلى الآن.ينص الدستور الأوكراني على أن الزواج هو "ارتباط بين رجل وامرأة" فقط، وهذا يعني أن أصحاب الجنس نفسه لا يمكنهم الزواج، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الثاني من هذا الشهر، إنه من المستحيل تعديل الدستور في ظل العملية العسكرية الروسية.ومع ذلك، وعد زيلينسكي بإيجاد حل بديل عن طريق التشريع لزواج مدني، والذي يضمن للأزواج من الجنس نفسه حقوق الزيارة على الرغم من استمرار الأوضاع الحالية.في استطلاع رأي صدر عام 2019، تبين أن 14% من الأوكرانيين يرون أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. ومع ذلك فهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/صورة-للسفيرة-البريطانية-في-أوكرانيا-وهي-تشارك-في-مظاهرة-للمثليين-1050194719.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليين

17:11 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 11.08.2022)
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الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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يطالب المقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية بقانون لتشريع ارتباط المثليين، حيث لا تزال كييف لا تعترف بالزواج من الجنس الواحد.
وبحسب تقرير لشبكة "فرانس 24"، لا يستطيع الجنود الأوكران زيارة شركائهم المثليين في المستشفيات في حال تعرضوا للإصابة، أو حتى استلام الجثمان في حالة الوفاة.
التقرير الذي سلط الضوء على بعض التجارب للزواج المثلي بين مقاتلين أوكرانيين، أشار إلى أنهم أطلقوا عريضة على الإنترنت تطالب بتشريع الزواج المثلي، والتي حصدت أكثر من 25 ألف توقيع إلى الآن.
علم قوس قزح يرفرف بينما يحتج الناس على حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأشخاص متحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
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19 سبتمبر 2021, 15:02 GMT
ينص الدستور الأوكراني على أن الزواج هو "ارتباط بين رجل وامرأة" فقط، وهذا يعني أن أصحاب الجنس نفسه لا يمكنهم الزواج، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الثاني من هذا الشهر، إنه من المستحيل تعديل الدستور في ظل العملية العسكرية الروسية.
ومع ذلك، وعد زيلينسكي بإيجاد حل بديل عن طريق التشريع لزواج مدني، والذي يضمن للأزواج من الجنس نفسه حقوق الزيارة على الرغم من استمرار الأوضاع الحالية.
في استطلاع رأي صدر عام 2019، تبين أن 14% من الأوكرانيين يرون أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. ومع ذلك فهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل في أوروبا.
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