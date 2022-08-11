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https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقتل-داعية-أفغاني-بارز-إثر-تفجير-انتحاري-في-كابول-1066294722.html
مقتل داعية أفغاني بارز إثر تفجير انتحاري في كابول
مقتل داعية أفغاني بارز إثر تفجير انتحاري في كابول
لقي داعية أفغاني بارز مصرعه إثر استهدافه بهجوم انتحاري خلال إلقاء دروس دينية في العاصمة الأفغانية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. أفادت مصادر محلية أفغانية، اليوم الخميس، بمقتل الداعية البارز رحيم الله حقاني، إثر تفجير انتحاري استهدف المقر الذي يقوم بإلقاء الدروس فيه بالعاصمة كابول.وذكرت المصادر لـ "سبوتنيك" أن الداعية الإسلامي رحيم الله حقاني، لقي مصرعه إثر التفجير، مشيرة إلى أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن عدد الضحايا.يذكر أن أفغانستان تشهد أعمال عنف وتفجيرات انتحارية منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بصورة مفاجئة وسيطرة حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) على الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/عام-على-تولي-طالبان-الحكم-في-أفغانستان-1066251323.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل داعية أفغاني بارز إثر تفجير انتحاري في كابول

11:51 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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لقي داعية أفغاني بارز مصرعه إثر استهدافه بهجوم انتحاري خلال إلقاء دروس دينية في العاصمة الأفغانية.
كابول - سبوتنيك. أفادت مصادر محلية أفغانية، اليوم الخميس، بمقتل الداعية البارز رحيم الله حقاني، إثر تفجير انتحاري استهدف المقر الذي يقوم بإلقاء الدروس فيه بالعاصمة كابول.
وذكرت المصادر لـ "سبوتنيك" أن الداعية الإسلامي رحيم الله حقاني، لقي مصرعه إثر التفجير، مشيرة إلى أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن عدد الضحايا.
Боевики движения Талибан на месте взрыва в Сикхском храме в Кабуле, Афганиста - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
عام على تولي طالبان الحكم في أفغانستان
أمس, 13:49 GMT
يذكر أن أفغانستان تشهد أعمال عنف وتفجيرات انتحارية منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بصورة مفاجئة وسيطرة حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) على الحكم.
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