https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقتل-داعية-أفغاني-بارز-إثر-تفجير-انتحاري-في-كابول-1066294722.html

مقتل داعية أفغاني بارز إثر تفجير انتحاري في كابول

مقتل داعية أفغاني بارز إثر تفجير انتحاري في كابول

لقي داعية أفغاني بارز مصرعه إثر استهدافه بهجوم انتحاري خلال إلقاء دروس دينية في العاصمة الأفغانية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. أفادت مصادر محلية أفغانية، اليوم الخميس، بمقتل الداعية البارز رحيم الله حقاني، إثر تفجير انتحاري استهدف المقر الذي يقوم بإلقاء الدروس فيه بالعاصمة كابول.وذكرت المصادر لـ "سبوتنيك" أن الداعية الإسلامي رحيم الله حقاني، لقي مصرعه إثر التفجير، مشيرة إلى أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن عدد الضحايا.يذكر أن أفغانستان تشهد أعمال عنف وتفجيرات انتحارية منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بصورة مفاجئة وسيطرة حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية) على الحكم.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/عام-على-تولي-طالبان-الحكم-في-أفغانستان-1066251323.html

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