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https://arabic.sputniknews.com/20220811/مقتل-داعية-بارز-أثناء-إلقاء-درس-إثر-تفجير-انتحاري-في-كابول-1066311372.html
مقتل داعية بارز أثناء إلقاء درس إثر تفجير انتحاري في كابول
مقتل داعية بارز أثناء إلقاء درس إثر تفجير انتحاري في كابول
أعلنت مصادر محلية أفغانية، اليوم الخميس، مقتل الداعية الإسلامي البارز، رحيم الله حقاني، في تفجير انتحاري في العاصمة كابول. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:31+0000
2022-08-11T17:31+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وذكرت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "الداعية الإسلامي رحيم الله حقاني لقي مصرعه، إثر تفجير انتحاري داخل مقر إلقائه الدروس الدينية في كابول"؛ ولم تتوفر معلومات، حتى الآن، عن الضحايا الآخرين.وأكدت الحكومة الأفغانية مقتل رحيم الله حقاني؛ وأنه أحد قادة حركة طالبان الحاكمة ودعاتها.وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة، بلال كريمي، إن "حقاني قتل في تفجير انتحاري"؛ دون الإعلان عن عدد الضحايا، أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.يشار إلى أن العاصمة الأفغانية ومدن رئيسية أخرى، شهدت أخيرا عمليات تفجير، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ واستهدفت قادة وأعضاء بارزين في حركة طالبان.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-تفجير-يستهدف-مسجدا-وسط-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061441475.html
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أخبار أفغانستان اليوم

مقتل داعية بارز أثناء إلقاء درس إثر تفجير انتحاري في كابول

17:31 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Stringer  / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021
تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت مصادر محلية أفغانية، اليوم الخميس، مقتل الداعية الإسلامي البارز، رحيم الله حقاني، في تفجير انتحاري في العاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وذكرت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "الداعية الإسلامي رحيم الله حقاني لقي مصرعه، إثر تفجير انتحاري داخل مقر إلقائه الدروس الدينية في كابول"؛ ولم تتوفر معلومات، حتى الآن، عن الضحايا الآخرين.
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
إعلام: تفجير يستهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
21 أبريل, 09:20 GMT
وأكدت الحكومة الأفغانية مقتل رحيم الله حقاني؛ وأنه أحد قادة حركة طالبان الحاكمة ودعاتها.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة، بلال كريمي، إن "حقاني قتل في تفجير انتحاري"؛ دون الإعلان عن عدد الضحايا، أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.
يشار إلى أن العاصمة الأفغانية ومدن رئيسية أخرى، شهدت أخيرا عمليات تفجير، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ واستهدفت قادة وأعضاء بارزين في حركة طالبان.
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