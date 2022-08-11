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مقتل 6 عناصر من الجيش والشرطة على أيدي مسلحين في الكونغو
مقتل 6 عناصر من الجيش والشرطة على أيدي مسلحين في الكونغو
قُتل ثلاثة عسكريين وثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين في قرية "نجامبومي" في إقليم كواموث (غربي الكونغو الديمقراطية). 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:40+0000
2022-08-11T17:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "أكتواليتي" المحلي، اليوم الخميس، عن النائب الوطني في الإقليم جي موسومو، قوله: "قتل ثلاثة جنود وثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين أمس الأربعاء في قرية "نجامبومي".وتابع الموقع أن "القتلى كانوا من ضمن التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها إلى منطقة كواموث لبسط الأمن ومنع العنف المجتمعي".وفي 21 أيار/مايو المنصرم، أعلنت قوات الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحييد 7 إرهابيين ومقتل 2 من أفرادها خلال تخطيط جماعة إرهابية للسيطرة على قريتين في إقليم "نور كيفو" شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-21-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-انقلاب-شاحنة-يقودها-سائق-ثمل-جنوبي-الكونغو-الديمقراطية-1065866409.html
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مقتل 6 عناصر من الجيش والشرطة على أيدي مسلحين في الكونغو

17:40 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 17:43 GMT 11.08.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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قُتل ثلاثة عسكريين وثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين في قرية "نجامبومي" في إقليم كواموث (غربي الكونغو الديمقراطية).
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "أكتواليتي" المحلي، اليوم الخميس، عن النائب الوطني في الإقليم جي موسومو، قوله: "قتل ثلاثة جنود وثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين أمس الأربعاء في قرية "نجامبومي".

وتابع الموقع أن "القتلى كانوا من ضمن التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها إلى منطقة كواموث لبسط الأمن ومنع العنف المجتمعي".
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
1 أغسطس, 16:56 GMT
وفي 21 أيار/مايو المنصرم، أعلنت قوات الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحييد 7 إرهابيين ومقتل 2 من أفرادها خلال تخطيط جماعة إرهابية للسيطرة على قريتين في إقليم "نور كيفو" شرقي البلاد.
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