https://arabic.sputniknews.com/20220811/مناورات-درع-سوبر-غارودا-2022-بمشاركة-14-دولة-1066309495.html
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 بمشاركة 14 دولة
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 بمشاركة 14 دولة
انطلقت أول نسخة من مناورات درع "سوبر غارودا" عام 2009، لكن النسخة الحالية "سوبر غارودا 2022" تعد الأكبر في تاريخ تلك المناورات من حيث عدد الدول المشاركة وحجم... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:22+0000
2022-08-11T16:22+0000
2022-08-11T16:22+0000
انفوجرافيك
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وتتزامن هذه المناورات مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان (الصين)، التي أثارت غضب بكين وجعلتها تطلق مناورات واسعة بالذخيرة الحية حول الجزيرة، التي تعتبرها جزء من أراضيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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انفوجرافيك, инфографика
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 بمشاركة 14 دولة
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انطلقت أول نسخة من مناورات درع "سوبر غارودا" عام 2009، لكن النسخة الحالية "سوبر غارودا 2022" تعد الأكبر في تاريخ تلك المناورات من حيث عدد الدول المشاركة وحجم القوات.
وتتزامن هذه المناورات مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان (الصين)، التي أثارت غضب بكين وجعلتها تطلق مناورات واسعة بالذخيرة الحية حول الجزيرة، التي تعتبرها جزء من أراضيها.