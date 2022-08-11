https://arabic.sputniknews.com/20220811/موسكو-واشنطن-باستخدامها-بيانات-أقمار-صناعية-خاصة-لمساعدة-كييف-عسكريا-تقوم-بعسكرة-الفضاء-1066283662.html
موسكو: واشنطن باستخدامها بيانات أقمار صناعية خاصة لمساعدة كييف عسكريا تقوم بعسكرة الفضاء
موسكو: واشنطن باستخدامها بيانات أقمار صناعية خاصة لمساعدة كييف عسكريا تقوم بعسكرة الفضاء
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، كما تُستخدم بيانات من أقمار صناعية خاصة، مما يؤدي إلى عسكرة الفضاء... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T09:14+0000
2022-08-11T09:14+0000
2022-08-11T09:14+0000
روسيا
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قال نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، خلال إحاطة إعلامية، إن مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا لا تقتصر على تزويدها بالأسلحة، بل تزود واشنطن كييف بمعلومات استخباراتية كجزء من هذه المساعدات العسكرية.وأضاف: "في الوقت نفسه، وفقًا للمعلومات المتاحة، لا يتم استخدام البيانات العسكرية فحسب، بل أيضا من الأقمار الصناعية المدنية والخاصة، مما يؤدي في الواقع إلى عسكرة الفضاء الخارجي".كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء "ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء، بما في ذلك في الجزء المظلم من الإنترنت".وأشار نيتشايف إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي "تصادر كل شهر مئات الأسلحة الآلية وعشرات الآلاف من الذخيرة القادمة من هذا البلد بشكل غير قانوني وتعيدها إلى أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
موسكو: واشنطن باستخدامها بيانات أقمار صناعية خاصة لمساعدة كييف عسكريا تقوم بعسكرة الفضاء
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، كما تُستخدم بيانات من أقمار صناعية خاصة، مما يؤدي إلى عسكرة الفضاء الخارجي.
قال نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، خلال إحاطة إعلامية، إن مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا لا تقتصر على تزويدها بالأسلحة، بل تزود واشنطن كييف بمعلومات استخباراتية كجزء من هذه المساعدات العسكرية.
وأضاف: "في الوقت نفسه، وفقًا للمعلومات المتاحة، لا يتم استخدام البيانات العسكرية فحسب، بل أيضا من الأقمار الصناعية المدنية والخاصة، مما يؤدي في الواقع إلى عسكرة الفضاء الخارجي".
كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء "ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء، بما في ذلك في الجزء المظلم من الإنترنت".
وأشار نيتشايف إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي "تصادر كل شهر مئات الأسلحة الآلية وعشرات الآلاف من الذخيرة القادمة من هذا البلد بشكل غير قانوني وتعيدها إلى أوكرانيا".