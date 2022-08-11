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نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"كورونا"...فيديو
نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"كورونا"...فيديو
دخل عدد من المشاركين في الاجتماع الوطني لكوريا الشمالية في نوبة من البكاء بعد إعلان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إصابته بفيروس "كورونا". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:42+0000
2022-08-11T11:51+0000
كوريا الشمالية
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وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفاز الحكومي وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ملامح الحزن والاندهاش التي بدت على وجوه الحضور، بعد إعلان يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري، عن إصابة زعيمهم بـ"حمى شديدة جراء كورونا".وأعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أنها "ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها".ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن كيم يو جونغ، قولها: "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
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كوريا الشمالية

نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"كورونا"...فيديو

11:42 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 11.08.2022)
© AFP 2022 / STR صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021
 صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / STR
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دخل عدد من المشاركين في الاجتماع الوطني لكوريا الشمالية في نوبة من البكاء بعد إعلان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إصابته بفيروس "كورونا".
وأظهرت مقاطع فيديو، بثها التلفاز الحكومي وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ملامح الحزن والاندهاش التي بدت على وجوه الحضور، بعد إعلان يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري، عن إصابة زعيمهم بـ"حمى شديدة جراء كورونا".
وأعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أنها "ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا أثارت تغلغل فيروس كورونا في بلادها".
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن كيم يو جونغ، قولها: "إذا استمر العدو في مثل هذه الأعمال الخطيرة مثل إثارة تغلغل الفيروس في جمهوريتنا، سنرد على ذلك ليس فقط بالقضاء على الفيروس، ولكن أيضا بتدمير السلطات الكورية الجنوبية".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن، رسميا، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
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