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https://arabic.sputniknews.com/20220811/نيبينزيا-استهداف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-قد-يؤدي-إلى-كارثة-على-غرار-تشيرنوبل-1066314745.html
نيبينزيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه قد يؤدي إلى كارثة على غرار "تشيرنوبل"
نيبينزيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه قد يؤدي إلى كارثة على غرار "تشيرنوبل"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجمات "الإرهابية" من جانب أوكرانيا في نطاق محطة زابوروجيه النووية قد تؤدي إلى "كارثة" على غرار ما... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T19:50+0000
2022-08-11T19:50+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن "الهجمات الإرهابية من جانب أوكرانيا في نطاق محطة زابوروجيه قد تؤدي إلى كارثة على غرار تشيرنوبل".وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا لا تزال تستهدف محطة زابوروجيه النووية بالمدفعية الثقيلة وإذا استمر القصف فسيصبح وقوع كارثة مسألة وقت".وشدد على "استعداد روسيا لتقديم ما باستطاعتها لحل المسائل المتعلقة بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه".وفي تصريح مشابه، قال رئيس الإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس في 11 أغسطس، إن "كييف تحاول ضرب منشأة تخزين النفايات النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه الحالة، تم وضع خطة لإجلاء السكان من الأراضي القريبة من المحطة".وأوضح باليتسكي لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "ضرب (الأوكرانيون) عمليا منشأة لتخزين النفايات النووية من أجل إحداث نوع من الانفجار القذر على أراضينا، أي لخلق حالة يتم فيها إطلاق آلاف الأطنان من النفايات المشعة المخزنة هناك في الغلاف الجوي، وجعل المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/انقطاع-خطوط-الكهرباء-عن-محطة-زابوروجيه-النووية-بعد-قصفها-من-قبل-كييف-1066304868.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة

نيبينزيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه قد يؤدي إلى كارثة على غرار "تشيرنوبل"

19:50 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجمات "الإرهابية" من جانب أوكرانيا في نطاق محطة زابوروجيه النووية قد تؤدي إلى "كارثة" على غرار ما حدث في تشيرنوبل، لافتًا إلى أن كييف لا تزال تستهدف المحطة النووية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن "الهجمات الإرهابية من جانب أوكرانيا في نطاق محطة زابوروجيه قد تؤدي إلى كارثة على غرار تشيرنوبل".

وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا لا تزال تستهدف محطة زابوروجيه النووية بالمدفعية الثقيلة وإذا استمر القصف فسيصبح وقوع كارثة مسألة وقت".

وشدد على "استعداد روسيا لتقديم ما باستطاعتها لحل المسائل المتعلقة بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه".
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
انقطاع خطوط الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية بعد قصفها من قبل كييف
15:12 GMT
وفي تصريح مشابه، قال رئيس الإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس في 11 أغسطس، إن "كييف تحاول ضرب منشأة تخزين النفايات النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه الحالة، تم وضع خطة لإجلاء السكان من الأراضي القريبة من المحطة".
وأوضح باليتسكي لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "ضرب (الأوكرانيون) عمليا منشأة لتخزين النفايات النووية من أجل إحداث نوع من الانفجار القذر على أراضينا، أي لخلق حالة يتم فيها إطلاق آلاف الأطنان من النفايات المشعة المخزنة هناك في الغلاف الجوي، وجعل المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة".
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