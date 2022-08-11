واشنطن: لدينا معلومات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب نووية جديدة
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
أكدت الولايات المتحدة، أن لديها معلومات بشأن استعداد كوريا الشمالية، إجراء تجارب نووية، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات للرد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لتجارب نووية جديدة".
وأضاف أن "واشنطن تعمل على اتخاذ إجراءات استجابة مع اليابان وكوريا الجنوبية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح مطلع الشهر الجاري، بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة.
بينما حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حزيران/ يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.
وقال سوليفان: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح مطلع الشهر الجاري، بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة.
بينما حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حزيران/ يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.
وقال سوليفان: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
6 أغسطس, 08:31 GMT
وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.
وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 حزيران/ يونيو 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 حزيران/ يونيو 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.