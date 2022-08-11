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https://arabic.sputniknews.com/20220811/واشنطن-لدينا-معلومات-بأن-كوريا-الشمالية-تستعد-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1066317156.html
واشنطن: لدينا معلومات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب نووية جديدة
واشنطن: لدينا معلومات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب نووية جديدة
أكدت الولايات المتحدة، أن لديها معلومات بشأن استعداد كوريا الشمالية، إجراء تجارب نووية، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات للرد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لتجارب نووية جديدة".وأضاف أن "واشنطن تعمل على اتخاذ إجراءات استجابة مع اليابان وكوريا الجنوبية".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح مطلع الشهر الجاري، بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة.بينما حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حزيران/ يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.وقال سوليفان: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 حزيران/ يونيو 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/كوريا-الشمالية-تهدد-الولايات-المتحدة-بالرد-على-جولة-بيلوسي-الآسيوية-1066059047.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن: لدينا معلومات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب نووية جديدة

21:15 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أكدت الولايات المتحدة، أن لديها معلومات بشأن استعداد كوريا الشمالية، إجراء تجارب نووية، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات للرد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لتجارب نووية جديدة".
وأضاف أن "واشنطن تعمل على اتخاذ إجراءات استجابة مع اليابان وكوريا الجنوبية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح مطلع الشهر الجاري، بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة.

بينما حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حزيران/ يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.

وقال سوليفان: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعها مع رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية كيم جين بيو في الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية، 4 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
6 أغسطس, 08:31 GMT
وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.

وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 حزيران/ يونيو 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
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