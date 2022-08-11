وزارة الدفاع التركية: سوء الأحوال الجوية يؤخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
© AP Photo / Burhan Ozbilici
أكدت السلطات التركية أن سوء الأحوال الجوية هو ما أخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا.
ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أوضحت أن سوء الأحوال الجوية منع سفينة تحمل حبوبًا من مغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني كما هو مقرر.
Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022
Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir
وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السفينة التي من المخطط أن تغادر ميناء تشورنومورسك اليوم لشحن الحبوب، لم تتمكن من الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية"، مضيفا أن "سفينتين تم تفتيشهما أمس تتجهان إلى أوكرانيا، فيما تتواصل عمليات تحميل السفن في موانئ أوكرانيا".
وكانت سفينة الشحن التركية "OSPREY S" التي ترفع علم ليبيريا، قد وصلت إلى تشورنومورسك يوم الأربعاء لتصدير 30 ألف طن من الذرة.
6 أغسطس, 14:38 GMT
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إنها ثاني سفينة أجنبية تدخل ميناء أوكراني لتصدير المواد الغذائية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقد وقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا، في الـ22 من يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية لتسهيل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حيث توسطت فيها الأمم المتحدة لضمان وصول صادرات الأغذية والأسمدة إلى المحتاجين من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.