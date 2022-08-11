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https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزارة-الدفاع-التركية-سوء-الأحوال-الجوية-يؤخر-مغادرة-سفينة-الحبوب-من-أوكرانيا-1066284274.html
وزارة الدفاع التركية: سوء الأحوال الجوية يؤخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا
وزارة الدفاع التركية: سوء الأحوال الجوية يؤخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا
أكدت السلطات التركية أن سوء الأحوال الجوية هو ما أخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T09:31+0000
2022-08-11T09:31+0000
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ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أوضحت أن سوء الأحوال الجوية منع سفينة تحمل حبوبًا من مغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني كما هو مقرر.وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السفينة التي من المخطط أن تغادر ميناء تشورنومورسك اليوم لشحن الحبوب، لم تتمكن من الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية"، مضيفا أن "سفينتين تم تفتيشهما أمس تتجهان إلى أوكرانيا، فيما تتواصل عمليات تحميل السفن في موانئ أوكرانيا".وكانت سفينة الشحن التركية "OSPREY S" التي ترفع علم ليبيريا، قد وصلت إلى تشورنومورسك يوم الأربعاء لتصدير 30 ألف طن من الذرة.وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إنها ثاني سفينة أجنبية تدخل ميناء أوكراني لتصدير المواد الغذائية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/تركيا-20-سفينة-تنتظر-دورها-في-شحن-الحبوب-من-أوكرانيا--1066074972.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سوء الأحوال الجوية يؤخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا

09:31 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكدت السلطات التركية أن سوء الأحوال الجوية هو ما أخر مغادرة سفينة الحبوب من أوكرانيا.
ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أوضحت أن سوء الأحوال الجوية منع سفينة تحمل حبوبًا من مغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني كما هو مقرر.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السفينة التي من المخطط أن تغادر ميناء تشورنومورسك اليوم لشحن الحبوب، لم تتمكن من الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية"، مضيفا أن "سفينتين تم تفتيشهما أمس تتجهان إلى أوكرانيا، فيما تتواصل عمليات تحميل السفن في موانئ أوكرانيا".
وكانت سفينة الشحن التركية "OSPREY S" التي ترفع علم ليبيريا، قد وصلت إلى تشورنومورسك يوم الأربعاء لتصدير 30 ألف طن من الذرة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها في شحن الحبوب من أوكرانيا
6 أغسطس, 14:38 GMT
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إنها ثاني سفينة أجنبية تدخل ميناء أوكراني لتصدير المواد الغذائية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقد وقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا، في الـ22 من يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية لتسهيل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حيث توسطت فيها الأمم المتحدة لضمان وصول صادرات الأغذية والأسمدة إلى المحتاجين من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.
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