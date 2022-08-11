https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الخارجية-التركي-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-أردوغان-والأسد-غير-وارد-حاليا-1066308372.html

وزير الخارجية التركي: إجراء اتصال هاتفي بين أردوغان والأسد غير وارد حاليا

وزير الخارجية التركي: إجراء اتصال هاتفي بين أردوغان والأسد غير وارد حاليا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن فكرة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، غير واردة حاليا، وذلك في... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T16:07+0000

2022-08-11T16:07+0000

2022-08-11T16:25+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير التركي في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس.وأضاف تشاووش أوغلو أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح منذ زمن بعيد على تركيا التواصل مع الأسد".وكشف أنه أجرى لقاء سريعا مع نظيره السوري فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.وتابع: "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم".وأردف قائلا: "يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف".وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على خطط عقد المحادثة بين أردوغان والأسد، بأنها قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة.وقال بيسكوف: "تمت مناقشة الشؤون السورية من قبل قادة روسيا وتركيا، والباقي قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة".وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، ربما يجريان اتصالا هاتفيًا، خلال الفترة المقبلة، باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضحت الصحيفة أيضًا، أن هناك اتصالات دبلوماسية من بلد خليجي وآخر أفريقي، مع سوريا وتركيا؛ من أجل ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/-مصادر-إعلامية-تركية-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-مكالمة-هاتفية-باقتراح-من-الرئيس-الروسي--1066194986.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا