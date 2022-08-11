https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الداخلية-اللبناني-الأسبق-المودع-ليس-لصا-ولم-يدخل-لسرقة-أموال-غيره-1066314502.html

وزير الداخلية اللبناني الأسبق: المودع ليس لصا ولم يدخل المصرف لسرقة أموال غيره

وزير الداخلية اللبناني الأسبق: المودع ليس لصا ولم يدخل المصرف لسرقة أموال غيره

تكررت حادثة احتجاز رهائن داخل أحد المصارف اللبنانية للمرة الثانية في غضون عام، بعد أن أقدم المودع بسام شيخ حسين إلى حجز موظفي "فدرال بنك" في بيروت، للمطالبة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T19:40+0000

2022-08-11T19:40+0000

2022-08-11T19:43+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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ولاقت خطوة بسام الذي قام بتسليم نفسه لاحقا للقوى الأمنية، تضامنا في الشارع اللبناني، بعد أن احتشد العشرات أمام مصرف "فدرال" للوقوف إلى جانب المودع المسلح، كونه يمثل قضية آلاف المودعين الذين احتجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.وقال شربل لـ"سبوتنيك": "كيف يمكنني أن أقول للمودع الذي كدس أمواله وتعب عمره في المصرف، بأن هذه الأموال ليست له، حصاد عمره ذهب وسُرق، وبالنهاية هذه أمواله ولم يستطع أن يحصل عليهم بطريقة حسنة، فهذه الطريقة الأنسب وهذا ما يفكر به كل إنسان، وأغلبية الذين لديهم أموال أصبحوا بحاجة لطبابة أولادهم وأهاليهم، وأصبحوا بحاجة لإطعام أطفالهم وليسوا قادرين على ذلك، وأموالهم موجودة في المصارف، وغيرهم في المصارف يتمتعون بكامل الحرية بأخذ أموالهم، وهنالك موظفين في المصرف يتقاضون رواتبهم حتى الآن بالدولار".وأشار شربل إلى أن "80% من الشعب اللبناني المغلوب على أمره ادخر أمواله ومن ثم سرقت في المصارف، والمشكلة من الدولة التي لم تعالج الموضوع منذ سنتين من عمر الأزمة المالية".ولفت شربل إلى أن "اليوم الثاني من بعد 17 تشرين عندما أقفلت المصارف أبوابها 15 يوماً، والمودعين الذين لديهم إمكانات مالية هربوا أموالهم إلى الخارج، كان يجب عليهم بذلك الوقت أن يصدروا سريعاً قانون "الكابيتال كونترول" ليحدوا من تهريب الأموال إلى الخارج".وتساءل شربل "لمن يلتجئ؟ أينتظر سنتين أو ثلاث سنوات لتأخذ الدولة حقه، ولم يأخذ أحد حقه لا بل أكثر من ذلك فقد اتفقت المصارف مع الدولة اللبنانية بتسليم المودع 10 آلاف دولار لكل 100 ألف دولار في رصيده، وبهذا تركوا المودعين يخسرون أموالهم، والذي لديه 100 ألف دولار لم يحصل على أكثرمن 10 آلاف دولار، والآن الذي لديه 100 ألف دولار لم يعد يستطيع تحصيل أي شيء".وأضاف: "لا يوجد حلول سوى بهذه الطريقة التي استخدمت، والطريقة التي استعملت اليوم جيدة، حيث أن شخصا أخذ قسماً من أمواله ومن الممكن أن يستطيع تلبية حاجته لوقت معين، والأكيد أن هذه المسألة من الممكن أن تتكرر".

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