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https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الطاقة-التركي-سندفع-جزءا-من-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-لكن-الكمية-لم-تحدد-بعد-1066281092.html
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الخميس، أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق مبدئي على دفع تركيا جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:58+0000
2022-08-11T07:58+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال دونماز خلال لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية: واستطرد الوزير التركي قائلا: "نبحث موضوع الدفع بالليرة التركية أيضا".وأوضح دونماز أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة سير عملية بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية، مضيفا "لا يمكننا أن نسمح بتعطيل الجدول الزمني لمشروع محطة الطاقة النووية".
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد

07:58 GMT 11.08.2022
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خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الخميس، أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق مبدئي على دفع تركيا جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال دونماز خلال لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية:
"سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بشكل مبدئي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد".
واستطرد الوزير التركي قائلا: "نبحث موضوع الدفع بالليرة التركية أيضا".
وأوضح دونماز أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة سير عملية بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية، مضيفا "لا يمكننا أن نسمح بتعطيل الجدول الزمني لمشروع محطة الطاقة النووية".
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