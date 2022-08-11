https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الطاقة-التركي-سندفع-جزءا-من-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-لكن-الكمية-لم-تحدد-بعد-1066281092.html
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الخميس، أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق مبدئي على دفع تركيا جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:58+0000
2022-08-11T07:58+0000
2022-08-11T07:58+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال دونماز خلال لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية: واستطرد الوزير التركي قائلا: "نبحث موضوع الدفع بالليرة التركية أيضا".وأوضح دونماز أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة سير عملية بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية، مضيفا "لا يمكننا أن نسمح بتعطيل الجدول الزمني لمشروع محطة الطاقة النووية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الخميس، أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق مبدئي على دفع تركيا جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال دونماز خلال لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية:
"سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بشكل مبدئي بالروبل لكن الكمية لم تحدد بعد".
واستطرد الوزير التركي قائلا: "نبحث موضوع الدفع بالليرة التركية أيضا".
وأوضح دونماز أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة سير عملية بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية، مضيفا "لا يمكننا أن نسمح بتعطيل الجدول الزمني لمشروع محطة الطاقة النووية".