عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الطاقة-اللبناني-ضابب-الشنطة-بانتظار-التفويض-الحكومي-لزيارة-إيران-1066276925.html
وزير الطاقة اللبناني: "ضابب الشنطة" بانتظار التفويض الحكومي لزيارة إيران
وزير الطاقة اللبناني: "ضابب الشنطة" بانتظار التفويض الحكومي لزيارة إيران
قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الأربعاء، إنه في انتظار التفويض الحكومي من بلاده لزيارة إيران. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T04:07+0000
2022-08-11T04:07+0000
لبنان
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049274522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db77bc91e8858431e30f500f70cb049b.jpg
ونقلت قناة المنار، مساء أمس الأربعاء، عن وليد فياض، أنه "ضابب الشنطة" في انتظار تفويض رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، له للذهاب إلى إيران والموافقة على هبة الوقود الإيرانية.وأكدت القناة اللبنانية نقلا عن مصادر لها أن رئيس الوزراء اللبناني قد وافق مبدئيا على الهبة بانتظار حسم مسألة المواصفات.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في الأول من الشهر الجاري، أن إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا الشأن.وقال كنعاني:ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لتقديم-المساعدة-إذا-تقدم-لبنان-بطلب-رسمي-بخصوص-الوقود-1065828269.html
لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049274522_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_52ce315b6e2bc9bb827b06e1c3ce15c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, إيران, العالم العربي

وزير الطاقة اللبناني: "ضابب الشنطة" بانتظار التفويض الحكومي لزيارة إيران

04:07 GMT 11.08.2022
© Sputnik . A.Albaiزحام في محطة وقود في لبنان
زحام في محطة وقود في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . A.Albai
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الأربعاء، إنه في انتظار التفويض الحكومي من بلاده لزيارة إيران.
ونقلت قناة المنار، مساء أمس الأربعاء، عن وليد فياض، أنه "ضابب الشنطة" في انتظار تفويض رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، له للذهاب إلى إيران والموافقة على هبة الوقود الإيرانية.
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة إذا تقدم لبنان بطلب رسمي بخصوص الوقود
1 أغسطس, 07:31 GMT
وأكدت القناة اللبنانية نقلا عن مصادر لها أن رئيس الوزراء اللبناني قد وافق مبدئيا على الهبة بانتظار حسم مسألة المواصفات.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في الأول من الشهر الجاري، أن إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا الشأن.
وقال كنعاني:
"نرغب بتحسين الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، ونرغب بالمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، وهذا الأمر يتعلق بالحكومة اللبنانية".

وتابع: "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبًا لتوفير الوقود إلى لبنان فإيران مستعدة لدراسته والمساعدة في ذلك".
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала