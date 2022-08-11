https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الطاقة-اللبناني-ضابب-الشنطة-بانتظار-التفويض-الحكومي-لزيارة-إيران-1066276925.html

وزير الطاقة اللبناني: "ضابب الشنطة" بانتظار التفويض الحكومي لزيارة إيران

وزير الطاقة اللبناني: "ضابب الشنطة" بانتظار التفويض الحكومي لزيارة إيران

قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الأربعاء، إنه في انتظار التفويض الحكومي من بلاده لزيارة إيران. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T04:07+0000

2022-08-11T04:07+0000

2022-08-11T04:07+0000

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ونقلت قناة المنار، مساء أمس الأربعاء، عن وليد فياض، أنه "ضابب الشنطة" في انتظار تفويض رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، له للذهاب إلى إيران والموافقة على هبة الوقود الإيرانية.وأكدت القناة اللبنانية نقلا عن مصادر لها أن رئيس الوزراء اللبناني قد وافق مبدئيا على الهبة بانتظار حسم مسألة المواصفات.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في الأول من الشهر الجاري، أن إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا الشأن.وقال كنعاني:ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لتقديم-المساعدة-إذا-تقدم-لبنان-بطلب-رسمي-بخصوص-الوقود-1065828269.html

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