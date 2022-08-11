https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-الطاقة-اللبناني-لـ-سبوتنيك-تمديد-عقد-الكهرباء-مع-العراق-يمنع-العتمة-الشاملة-1066312859.html

وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": تمديد عقد الكهرباء مع العراق يمنع "العتمة الشاملة"

وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": تمديد عقد الكهرباء مع العراق يمنع "العتمة الشاملة"

رحب وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بقرار الحكومة العراقية بتمديد عقد إمداد لبنان بوقود محطات الكهرباء لعام إضافي، موجها الشكر... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T18:42+0000

2022-08-11T18:42+0000

2022-08-11T18:42+0000

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وقال فياض في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن تمديد العقد مع العراق يسمح للبنان استكمال الكمية الموجودة ضمن الاتفاقية الأولى، حيث هناك 180 ألف طن لم يتم استخدامها من المليون طن المرفودين بالاتفاقية الأولى.وأكد الوزير اللبناني أن هذه الخطوة تمنع لبنان من الدخول في العتمة الشاملة في أيام الصيف المقبلة، وأن التواصل مستمر مع وزير الطاقة العراقي من أجل تحديد كميات الطاقة التي يمكن تحويلها للبنان خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن هناك حديث عن تمديد الاتفاقية لمدة عام آخر، حتى يستفيد لبنان شهريًا من كميات مماثلة لتلك الكميات التي كانت تصله في الماضي.وأوضح أن هناك مساع لبنانية لتأمين فيول إضافي من جهات أخرى صديقة، حيث يمكن عبر زيادة تعريفة الكهرباء تغطية الجزء الأكبر من التكلفة، من أجل توصيل كهرباء للمواطنين بشكل أكبر، وبمعدل من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية، قبل الحديث عن محاولات توسعة الأنظمة لزيادة عدد ساعات الكهرباء.وعن مساع لبنان لتوفير كميات إضافية من الطاقة، قال الوزير اللبناني إنه اجتمع مع السفير اللبناني في الجزائر والسفير الجزائري في لبنان، حيث تم وضع الخطوط العريضة لإعادة تفعيل العلاقة في مجال الطاقة مع دولة الجزائر الشقيقة.وتابع: "تبع ذلك لقاء بين السفير اللبناني في الجزائر ووزير الطاقة الجزائري، الذي أكد ترحيب رئيس الجمهورية بدعوة المسؤولين اللبنانيين لزيارة الجزائر في الأيام المقبلة من أجل تفعيل اتفاقية بهذا الإطار، تبنى على أسس بناءة للطرفين، وشروط مسهلة الدفع للبنان، حتى تتمكن الحكومة عبر زيادة التعريفة توفير الاستحقاقات المالية لهذه الاتفاقيات، إلا أننا نحتاج إلى فترة سماح بالدفع حتى نستطيع تجميع الأموال اللازمة".وكشف الوزير اللبناني أن هذه الخطوة مع الجزائر تأتي بالتوازي مع انتظار لبنان دخول البنك الدولي في مفاوضات توفير التمويل اللازم لاتفاقية الغاز المصري والكهرباء الأردنية والموقعة بالفعل.وأوضح وزير الطاقة اللبناني أن بلاده تواصلت مع السفارة الروسية منذ وقت طويل من أجل اتفاقية مماثلة لتوفير الفيول، وأنهم أبدوا اهتمامهم بهذا الأمر، إلا أنه لحد الآن لم تصل أي عروض واضحة للعمل عليها، من أجل توفير نسبة فيول إضافية لزيادة التغذية الكهربائية لكهرباء لبنان، مشددًا على أن الهدف دائما من هذه التحركات هي زيادة التغذية لكهرباء لبنان والتي تعطي كهرباء للشعب اللبناني أرخص من استخدام المولدات الخاصة.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، إن "مجلس الوزراء وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان".وتابع ناظم أن "القرار جاء لمساعدة لبنان في الأزمة التي يمر بها".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت الحكومة العراقية بالتصديق على اتفاق لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.ويعاني لبنان، منذ أبريل/ نيسان العام الماضي، نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.وتوصل وزراء الطاقة والبترول في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-الطاقة-اللبناني-أزمة-الطاقة-تسببت-في-تدني-خدمة-المياه-بنسبة-70-1063769181.html

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