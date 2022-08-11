https://arabic.sputniknews.com/20220811/وكالة-الطاقة-الدولية-العقوبات-الغربية-كانت-محدودة-التأثير-على-روسيا-1066305000.html
وكالة الطاقة الدولية: العقوبات الغربية كانت "محدودة التأثير" على روسيا
وكالة الطاقة الدولية: العقوبات الغربية كانت "محدودة التأثير" على روسيا
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن العقوبات الغربية كان لها "تأثير محدود" على إنتاج النفط الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ورفعت... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:05+0000
2022-08-11T15:05+0000
2022-08-11T15:05+0000
أسعار النفط اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن صادرات موسكو من الخام والمنتجات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل يوميا منذ بدء العملية.ومع ذلك، أضافت الوكالة في تقريرها أن تحويل مسار التدفقات إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا خفف من الخسائر المالية التي تحملتها موسكو، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وذكرت أن إنتاج النفط الروسي، في يوليو/ تموز، كان أقل بمقدار 310 ألف برميل يوميا فقط عن مستويات ما قبل العملية العسكرية، بانخفاض أقل من 3%، فيما انخفض إجمالي صادرات النفط بنحو 580 ألف برميل يوميا.ورغم ذلك، أوضحت الوكالة أن روسيا ستحقق 19 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عن الشهر الماضي، و21 مليار دولار في يونيو/ حزيران.وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لقد تدخل المشترون الآسيويون للاستفادة من النفط الرخيص"، حيث تجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي كأكبر مستورد للخام الروسي في يونيو.وأضافت أن زيادة الطلب على الخام الروسي مقارنة بوقت سابق من العام، تعني أيضا تضاؤل الخصومات التي تُدفع مقابل الشحنات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/وكالة-الطاقة-الدولية-لأوروبا-اسعوا-فورا-لإيجاد-بدائل-للغاز-الروسي-وإلا-فلن-نتخطى-الشتاء-1065287362.html
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أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وكالة الطاقة الدولية: العقوبات الغربية كانت "محدودة التأثير" على روسيا
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن العقوبات الغربية كان لها "تأثير محدود" على إنتاج النفط الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ورفعت توقعاتها لإنتاج البلاد في عام 2023.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن صادرات موسكو من الخام والمنتجات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل يوميا منذ بدء العملية.
ومع ذلك، أضافت الوكالة في تقريرها أن تحويل مسار التدفقات إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا خفف من الخسائر المالية التي تحملتها موسكو، بحسب صحيفة
"فايننشال تايمز".
وذكرت أن إنتاج النفط
الروسي، في يوليو/ تموز، كان أقل بمقدار 310 ألف برميل يوميا فقط عن مستويات ما قبل العملية العسكرية، بانخفاض أقل من 3%، فيما انخفض إجمالي صادرات النفط بنحو 580 ألف برميل يوميا.
ورغم ذلك، أوضحت الوكالة أن روسيا ستحقق 19 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عن الشهر الماضي، و21 مليار دولار في يونيو/ حزيران.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لقد تدخل المشترون الآسيويون للاستفادة من النفط الرخيص"، حيث تجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي كأكبر مستورد للخام الروسي في يونيو.
وأضافت أن زيادة الطلب على الخام الروسي مقارنة بوقت سابق من العام، تعني أيضا تضاؤل الخصومات التي تُدفع مقابل الشحنات الروسية.