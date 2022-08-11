https://arabic.sputniknews.com/20220811/-الدفاع-الجوي-الروسي-يصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1066280534.html
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للجيش المدني في مقاطعة زابوروجيه أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:42+0000
2022-08-11T07:42+0000
2022-08-11T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب على تلغرام: "يحاولون قصف إنرغودار منذ مساء أمس، معظم الليل واليوم منذ الصباح. كما كانوا يحاولون الهجوم على المدينة السلمية ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه باستخدام الراجمات والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. الحمد لله، الدفاع الجوي الروسي، صد جميع هجمات صواريخ العدو والطائرات المسيرة. وتم قمع مواقع إطلاق نيران مدفعية العدو بنيران مضادة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للجيش المدني في مقاطعة زابوروجيه أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة هجومية ومدفعية ثقيلة على مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية ليلاً وصباح الخميس.
وكتب على تلغرام: "يحاولون قصف إنرغودار منذ مساء أمس، معظم الليل واليوم منذ الصباح. كما كانوا يحاولون الهجوم على المدينة السلمية ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه باستخدام الراجمات والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. الحمد لله، الدفاع الجوي الروسي، صد جميع هجمات صواريخ العدو والطائرات المسيرة. وتم قمع مواقع إطلاق نيران مدفعية العدو بنيران مضادة".