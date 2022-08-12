https://arabic.sputniknews.com/20220812/آبي-أحمد-يعلن-من-موقع-سد-النهضة-اكتمال-الملء-الثالث-في-تجاهل-تام-لتحذيرات-مصر-1066333615.html

آبي أحمد يعلن من موقع سد النهضة "اكتمال الملء الثالث" في تجاهل تام لتحذيرات مصر

آبي أحمد يعلن من موقع سد النهضة "اكتمال الملء الثالث" في تجاهل تام لتحذيرات مصر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T11:04+0000

2022-08-12T11:04+0000

2022-08-12T11:04+0000

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أخبار إثيوبيا

أخبار سد النهضة الإثيوبي

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وقال آبي في خطاب تلفزيوني من موقع السدّ في شمال غرب البلاد "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب آبي.وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وقال نائب قائد الفرقة الآلية في قوات الدفاع الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي ضمن سلام المنطقة بشجاعة من خلال القيام بمهام واسعة، وتعزيز انتشاره من خلال ترك بصماته الخضراء على عملية بناء سد النهضة، بالإضافة إلى خوض معارك جريئة ومكافحة التمرد.وذكر نائب القائد أن الجيش يقوم أيضا بالتنسيق مع القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة وينفذ مهمته بنجاح، لضمان السلام في المنطقة، وفقا لمحطة "فانا" الإذاعية الإثيوبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/خبير-تشغيل-التوربين-الثاني-في-سد-النهضة-لا-يجب-أن-يقلق-مصر-بأي-شيء-1066327097.html

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