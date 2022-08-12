https://arabic.sputniknews.com/20220812/آبي-أحمد-يعلن-من-موقع-سد-النهضة-اكتمال-الملء-الثالث-في-تجاهل-تام-لتحذيرات-مصر-1066333615.html
آبي أحمد يعلن من موقع سد النهضة "اكتمال الملء الثالث" في تجاهل تام لتحذيرات مصر
آبي أحمد يعلن من موقع سد النهضة "اكتمال الملء الثالث" في تجاهل تام لتحذيرات مصر
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:04+0000
2022-08-12T11:04+0000
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وقال آبي في خطاب تلفزيوني من موقع السدّ في شمال غرب البلاد "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب آبي.وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وقال نائب قائد الفرقة الآلية في قوات الدفاع الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي ضمن سلام المنطقة بشجاعة من خلال القيام بمهام واسعة، وتعزيز انتشاره من خلال ترك بصماته الخضراء على عملية بناء سد النهضة، بالإضافة إلى خوض معارك جريئة ومكافحة التمرد.وذكر نائب القائد أن الجيش يقوم أيضا بالتنسيق مع القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة وينفذ مهمته بنجاح، لضمان السلام في المنطقة، وفقا لمحطة "فانا" الإذاعية الإثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/خبير-تشغيل-التوربين-الثاني-في-سد-النهضة-لا-يجب-أن-يقلق-مصر-بأي-شيء-1066327097.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
آبي أحمد يعلن من موقع سد النهضة "اكتمال الملء الثالث" في تجاهل تام لتحذيرات مصر
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.
وقال آبي في خطاب تلفزيوني من موقع السدّ
في شمال غرب البلاد "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".
وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب آبي.
وفي ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم".
وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وكان قائد عسكري إثيوبي بارز، قال قبل أيام إن جيش بلاده يبذل قصارى جهده ليل نهار لضمان السلام في منطقة عمليات سد النهضة.
وقال نائب قائد الفرقة الآلية في قوات الدفاع الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي ضمن سلام المنطقة بشجاعة من خلال القيام بمهام واسعة، وتعزيز انتشاره من خلال ترك بصماته الخضراء على عملية بناء سد النهضة، بالإضافة إلى خوض معارك جريئة ومكافحة التمرد.
وذكر نائب القائد أن الجيش يقوم أيضا بالتنسيق مع القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة وينفذ مهمته بنجاح، لضمان السلام في المنطقة، وفقا لمحطة "فانا" الإذاعية
الإثيوبية.