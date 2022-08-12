https://arabic.sputniknews.com/20220812/أوكرانيا-تؤكد-استلام-دفعة-مالية-من-ترانسنفط-مقابل-عبور-النفط--1066339714.html
أوكرانيا تؤكد استلام دفعة مالية من "ترانسنفط" مقابل عبور النفط
أوكرانيا تؤكد استلام دفعة مالية من "ترانسنفط" مقابل عبور النفط
صرح مستشار رئيس شركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني أكد استلام دفعة مالية من الشركة مقابل نقل النفط الروسي عبر الفرع... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:20+0000
2022-08-12T13:20+0000
2022-08-12T13:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديمين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت مدفوعات عبور النفط قد تم استلامها من الجانب الروسي: "أكد الجانب الأوكراني استلام المبلغ".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مصفاة "سلوفنفط" في براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) لوكالة "سبوتنيك"، بأن" أحد المصارف الأوروبية، الذي أوقف في البداية عملية الدفع مقابل إمدادات النفط، أعاد النظر في قراره وقبل المستندات للدفع".و تتوقع جمهورية التشيك استئناف إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" خلال اليوم أو اليومين المقبلين، أي يوم الجمعة أو السبت.وأكدت شركة "ترانسنفط" الروسية، قبل ذلك، أن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية أوقفت في 4 أغسطس/آب الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي لمنظومة أنابيب النفط في اتجاه هنغاريا و التشيك وسلوفاكيا، نظرًا لأن الجانب الروسي لا يمكنه تحويل المبالغ المستحقة للشركة الأوكرانية مقابل عبور النفط في ظل الظروف الناجمة عن فرض العقوبات الغربية على روسيا.وأعلنت "ترانسنفط" أنها أخطرت جميع الأطراف بالوضع القائم وتعمل على خيارات دفع بديلة.
https://arabic.sputniknews.com/20180820/شركة-ترانسنفط-تخفيض-صادراتها-موانئها-الأوروبية-1034753770.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تؤكد استلام دفعة مالية من "ترانسنفط" مقابل عبور النفط
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صرح مستشار رئيس شركة "ترانسنفط" الروسية، إيغور ديمين، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني أكد استلام دفعة مالية من الشركة مقابل نقل النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط "دروجبا".
وقال ديمين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت مدفوعات عبور النفط قد تم استلامها من الجانب الروسي: "أكد الجانب الأوكراني استلام المبلغ".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مصفاة "سلوفنفط" في براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) لوكالة "سبوتنيك"، بأن" أحد المصارف الأوروبية، الذي أوقف في البداية عملية الدفع مقابل إمدادات النفط، أعاد النظر في قراره وقبل المستندات للدفع".
و تتوقع جمهورية التشيك استئناف إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" خلال اليوم أو اليومين المقبلين، أي يوم الجمعة أو السبت.
وأكدت شركة "ترانسنفط" الروسية، قبل ذلك، أن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية أوقفت في 4 أغسطس/آب الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي لمنظومة أنابيب النفط في اتجاه هنغاريا و التشيك وسلوفاكيا، نظرًا لأن الجانب الروسي لا يمكنه تحويل المبالغ المستحقة للشركة الأوكرانية مقابل عبور النفط في ظل الظروف الناجمة عن فرض العقوبات الغربية على روسيا.
وأعلنت "ترانسنفط" أنها أخطرت جميع الأطراف بالوضع القائم وتعمل على خيارات دفع بديلة.