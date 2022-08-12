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https://arabic.sputniknews.com/20220812/أوكرانيا-تطالب-أمريكا-بفرض-عقوبات-على-جميع-البنوك-الروسية-الخاصة-1066324475.html
أوكرانيا تطالب أمريكا بفرض عقوبات على جميع البنوك الروسية الخاصة
أوكرانيا تطالب أمريكا بفرض عقوبات على جميع البنوك الروسية الخاصة
قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، إنها قدمت طلبا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لإدراج جميع البنوك الروسية الخاصة في قائمة العقوبات... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:56+0000
2022-08-12T07:56+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "بلومبرغ" عن السفيرة قولها إن "أوكرانيا تطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على جميع البنوك الخاصة الروسية". هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الدول الغربية يجب أن تعود إلى رشدها عاجلا أم آجلا، فهي براغماتية وعندما تدرك أن العقوبات تفرض عليها، فإنها ستقترب من الحوار مع روسيا بشكل بناء أكثر.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطالب أمريكا بفرض عقوبات على جميع البنوك الروسية الخاصة

07:56 GMT 12.08.2022
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قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، إنها قدمت طلبا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لإدراج جميع البنوك الروسية الخاصة في قائمة العقوبات الأمريكية.
ونقلت "بلومبرغ" عن السفيرة قولها إن "أوكرانيا تطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على جميع البنوك الخاصة الروسية".
كما قالت ماركاروفا في مقابلة مع الوكالة، تريد كييف أن تضيف الولايات المتحدة بنكين في الأسبوع إلى قائمة العقوبات.
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الدول الغربية يجب أن تعود إلى رشدها عاجلا أم آجلا، فهي براغماتية وعندما تدرك أن العقوبات تفرض عليها، فإنها ستقترب من الحوار مع روسيا بشكل بناء أكثر.
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